Bokaro Murder Case: रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं! बोकारो में युवती का नरकंकाल मिलने के मामले में थाने के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानें कारण

Bokaro Murder Case: बोकारो में एक थाना के थाना प्रभारी समेत सभी 28 पुलिस कर्मी सस्पेंड किए गए हैं. ये झारखंड के इतिहास में पहली में बार हुआ है, जब एक साथ थाना के सभी 28 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है. इन 28 पुलिस कर्मियों में 10 सब इंस्पेक्टर पांच असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दो हवलदार और 11 सिपाही शामिल है जिन्हें एक साथ निलंबित किया गया है. उक्त जानकारी बोकारो एसपी ने देर रात मीडिया को दिए. बता दें कि अभियुक्त से इन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से सांठगांठ का आरोप था, जिसके चलते पूरा थाना के सभी के सभी पुलिस कर्मी को दोषी पाते हुए सस्पेंड किया गया है. साथ ही, बोकारो एसपी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो ऐसे पुलिस कर्मियों के बर्खास्तगी के लिए भी आगे कार्रवाई किया जाएगा.

प्रेस वार्ता के बाद देर रात निकाली गई चिट्ठी

8 महीने से गायब पुष्पा का नरकंकाल मिलने और रात 8 बजे प्रेस वार्ता के बाद एसपी कार्यालय के द्वारा शनिवार की देर रात यह आदेश जारी किया गया है. झारखंड पुलिस के इतिहास में ये पहली बार माना जा रहा है, जहां इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. बोकारो के पिण्ड्रा जोरा थाना के प्रभारी से लेकर आरक्षी तक, यानी पूरे थाने के सभी 28 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है. इन पर आरोप है कि जब पहली SIT की टीम बनाई गई, तो अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई. साथ ही, जांच में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं. पीड़ित के साथ न्याय नहीं करने और जांच को सही दिशा में नहीं ले जाने का भी आरोप है.

लापता लड़की की मां थाना में करती रही फरियाद

ये मामला 24 जुलाई 2025 का है, जब पुष्पा गायब हुई. ग्राम खुंटाडीह की रहने वाली रेखा देवी ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री पुष्पा कुमारी महतो के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना पहुंची, जहां थाना प्रभारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने में 10 दिनों का समय लिया गया. पीड़ित की मां ने काफी प्रयास के बाद इस संबंध में पिंड्राजोरा थाना में मामला दर्ज किया था. जब पीड़िता को न्याय नहीं मिला और पीड़िता थाना में और उच्च अधिकारी से गुहार लगाकर थक गई तो अंत में उन्हें अपनी लापता बेटी की खोज के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जहां कोर्ट के द्वारा DGP को तलब किया गया.

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इसके बाद थाना प्रभारी को हटाया गया और दूसरी SIT की टीम का गठन किया गया. इस दौरान एसपी द्वारा गठित टीम के द्वारा जांच में यह पाया गया कि थाने में तैनात पुलिस पदाधिकारी जांच में कोताही बरत रहे हैं और निर्देशों का पालन नहीं कर रहे. जांच की समीक्षा के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पुलिसकर्मी जानबूझकर केस को कमजोर कर रहे थे, ताकि अभियुक्त को लाभ पहुंचाया जा सके. उन पर आरोप है कि उन्होंने अभियुक्तों के साथ मिलकर कई बार पार्टियां मनाई और केस को रफा-दफा करने के लिए पैसों का लेन-देन किया. इस दौरान थाने की गोपनीयता को भंग किया गया.

दूसरी SIT के टीम ने किया खुलासा

जब मामला काफी सुर्खियां पकड़ लिया तो बोकारो के सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशेष टीम (SIT) का गठन किया गया. इस नई टीम ने चंद घंटों में न केवल मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया, बल्कि उसकी निशानदेही पर मृतका के कंकाल की 19 हड्डीयां भी पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के मधु टांड़ के जंगल से बरामद किया साथ ही , कपड़े और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिए. आरोपी का मोबाइल भी बरामद किया गया है.

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मां बार बार कहती रही कि आरोपी उसका पड़ोसी दिनेश महतो है. लेकिन पुलिस ने समय रहते तत्परता नहीं दिखाई. अगर दिखाई होती तो मामले का अनुसंधान बहुत पहले हो जाता और पीड़िता को हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता. हालांकि बोकारो एसपी ने कहा कि हत्या उसी दिन हो गई थी, जब लड़की ग्रैजुएट का फॉर्म भरने घर से निकली थी. आरोपी बहला फुसला कर जंगल में ले गया और चाकू गोदकर लड़की की हत्या कर दी. बता दें कि पुलिस ने चाकू भी बरामद कर लिया है. वहीं, एसपी अब ऐसे पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी की भी बात कर रहे हैं.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा, बोकारो