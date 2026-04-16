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8 महीने बाद मिला नरकंकाल: क्या वो पुष्पा ही थी? बोकारो पुलिस ने DNA टेस्ट के लिए माता-पिता के सैंपल लिए

Bokaro News: आठ महीने से लापता पुष्पा के शव का नरकंकाल बरामद कर लिया गया है. बोकारो पुलिस ने DNA टेस्ट के लिए उसके-पिता का सैंपल लिया है, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए कि वो नरकंकाल पुष्पा के ही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:13 PM IST

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बोकारो पुलिस
बोकारो पुलिस

Bokaro News: पुष्पा महतो की मौत से जुड़े रहस्य को सुलझाने के लिए सैंपल इकट्ठा किए गए हैं. इन सैंपलों को DNA टेस्टिंग के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया है. अब अधिकारी पुष्पा के कंकाल के अवशेषों से मिले DNA का मिलान उसके माता-पिता के DNA से करने की कोशिश करेंगे. मृतक पुष्पा महतो के माता-पिता से खून के सैंपल लिए गए हैं. बोकारो में लापता होने के आठ महीने बाद, पुष्पा के शव का नरकंकाल पिंडराजोरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चास कॉलेज के पीछे स्थित मधुडीह जंगल में मिला था. यह शव उसके प्रेमी दिनेश महतो द्वारा दी गई निशानदेही के आधार पर मिला. दिनेश ने ही चाकू से वार करके पुष्पा की हत्या की थी और फिर उसके शव को इसी जगह ठिकाने लगा दिया था.

इस मामले में, जब पीड़ित की मां को स्थानीय पुलिस थाने में न्याय नहीं मिला तो उन्हें मजबूर होकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा. इसके बाद हाई कोर्ट ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को तलब किया और सख्त निर्देश जारी किए. इसके बाद पुलिस हरकत में आई. बोकारो के पुलिस अधीक्षक (SP) ने थाने में तैनात सभी 28 पुलिसकर्मियों, जिनमें स्टेशन इंचार्ज भी शामिल थे, सभी को हटा दिया और चास के DSP आलोक रंजन के नेतृत्व में एक नई विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया. महज कुछ ही घंटों के भीतर, यह टीम पुष्पा के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में उसके प्रेमी दिनेश महतो से सारी जानकारी निकलवाने में कामयाब हो गई. दिनेश से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने गायब पुष्पा का 19 टुकड़ियों में हड्डी सहित उसके कपड़े और हत्या आरोपी का मोबाइल घटना स्थल से बरामद किया.

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पुलिस अब इस मामले में बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है. DNA टेस्ट बहुत जरूरी है, ताकि यह पक्का हो सके कि मिले हुए कंकाल के अवशेष लापता पुष्पा के ही हैं, रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि पुष्पा के परिवार वाले यह मानने को तैयार नहीं हैं कि यह कंकाल उसी का है. इसलिए बोकारो पुलिस ने बोकारो सदर अस्पताल में उसके माता-पिता से DNA सैंपल लिए हैं. बोकारो के सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद ने इस बात की पुष्टि की है कि टेस्टिंग के लिए सैंपल ले लिए गए हैं और उन्हें रांची भेजा जाएगा.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

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