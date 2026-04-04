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'उग्रवाद खत्म नहीं हुआ है, कंट्रोल हुआ है'; अचानक बूढ़ा पहाड़ पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कही ये बात

Jharkhand News: 4 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया था कि देश से अब नक्सलवाद की समस्या खत्म हो गई है. इसी का जायजा लेने के लिए झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शनिवार को बूढ़ा पहाड़ पहुंचे थे. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 02:35 PM IST

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राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री, झारखंड सरकार (Video Grab)
राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री, झारखंड सरकार (Video Grab)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'नक्सल मुक्त भारत' ऐलान के चार दिन बाद झारखण्ड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शनिवार को सुबह अचानक बूढ़ा पहाड़ पहुंचे. वहां उन्होंने मौके पर तैनात सुरक्षाबलों का मनोबल बढ़ाया. हालांकि उन्होंने अपनी ओर से कहा कि उग्रवाद समाप्त नहीं हुआ है, नियंत्रण में हुआ है. बूढ़ा पहाड़ अब नक्सल मुक्त हो गया है, वित्त मंत्री इसकी जमीनी हकीकत जानने पहुंचे थे. 

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियो से बूढ़ा पहाड़ में अबतक हुए विकास कार्यों के बारे मे जानकारी ली. साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया. बुढ़ा पहाड़ पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाते हुए मंत्री ने कुल्ही पिकेट प्रभारी प्रदीप सिंह एवं बूढ़ा पहाड़ पिकेट प्रभारी वीरेंद्र पासवान के कार्यों की सराहना की. उन्होंने प्रदीप सिंह को ₹5000 एवं वीरेंद्र पासवान को ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि अपने निजी स्तर से प्रदान की.

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मंत्री ने टेहरी पंचायत के मुखिया बिनको टोप्पो के साथ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया. इस दौरान 11 गांवों की स्थिति और वहां चल रही विकास योजनाओं की जानकारी ली गई. वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन गांवों में विकास कार्यों की गति तेज की जाए. 

इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब दो दशक पहले वे कुल्ही आए थे और तभी से उनका सपना बूढ़ा पहाड़ आने का था. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्देश के पर उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास किया है.

उन्होंने मुखिया बिनको टोप्पो को क्षेत्र की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराने को कहा. मंत्री ने विश्वास जताया कि एक वर्ष के भीतर इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दशकों से नक्सल प्रभावित रहा बूढ़ा पहाड़ अब काफी हद तक उग्रवाद से मुक्त हो चुका है. हालांकि पूरी तरह समाप्ति के लिए अभी प्रयास जारी हैं.

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