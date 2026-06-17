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Khunti News: खूंटी पुलिस ने तपकरा थाना क्षेत्र के डिगरी गांव निवासी राधेश्याम साहू की हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि राधेश्याम साहू की हत्या 15 जून, 2026 दिन सोमवार को उसके घर से अगवा करके किया गया था, जिसका शव रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ताम्बा जंगल में सड़क से कुछ दूर किनारे मिला था.
खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि यह इस घटना की मास्टरमाइंड महिला लक्ष्मी देवी है. उसी के इशारे पर उसके पहले पति से हुए पुत्र रविन्द्र मांझी ने एक और युवक संदीप मांझी के साथ मिलकर हत्या किया था. इन्होंने राधेश्याम के डिगरी स्थित आवास पर जाकर मारपीट की और उसके स्कूटी से ही अगवा कर लिया और फिर उसकी हत्या कर दी.
वहीं, शव को हादसे का रूप देने के लिए ताम्बा जंगल में सड़क के किनारे फेंक दिया. साथ ही उस पर स्कूटी गिरा दिया, ताकि किसी को हत्या के मामला का शक न हो. पुलिस ने इसे गम्भीरता से अनुसंधान किया और फिर मामले का खुलासा किया.
एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि राधेश्याम साहू की हत्याकांड की मास्टरमाइंड उसकी प्रेमिका निकली. आरोपी लक्ष्मी देवी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसके साथ राधेश्याम अक्सर मारपीट करता रहता था, जिससे वह रहना नहीं चाहती थी, लेकिन राधेश्याम उसे घर ले आता था. जिसकी जानकारी अपने पहले पति से हुए बेटा 18 वर्षीय रविन्द्र मांझी को दी. जिसने संदीप मांझी के साथ मिलकर उसे मारपीट किया और फिर हत्या कर दिया. पुलिस ने इस मामले मे तीन मुख्य आरोपी लक्ष्मी देवी, रविन्द्र मांझी और संदीप मांझी को गिरफ्तार कर लिया है.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार