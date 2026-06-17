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Khunti News: प्रेमिका के बेटे ने की थी राधेश्याम की हत्या, लक्ष्मी देवी समेत 3 गिरफ्तार

Khunti Crime News: खूंटी पुलिस ने राधेश्याम साहू हत्याकांड का खुलासा कर दिया. पुलिस ने बताया कि राधेश्याम की प्रेमिका के बेटे उसकी हत्या की है. आरोपी लक्ष्मी देवी समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 17, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:37 PM IST
Khunti News: प्रेमिका के बेटे ने की थी राधेश्याम की हत्या, लक्ष्मी देवी समेत 3 गिरफ्तार
Image Credit: प्रेमिका के बेटे ने की थी राधेश्याम की हत्या, लक्ष्मी देवी समेत 3 गिरफ्तार

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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