'आंदोलनरत छात्रों से खुद मिलें, उनकी मांगें जायज हैं', सीएम हेमंत सोरेन को राहुल गांधी का पत्र

राज्य चुनें
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है. उन्होंने सीएम सोरेन से राज्य में भर्ती परीक्षाओं (JPSC-JSSC) में धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से व्यक्तिगत मुलाकात करने की अपील की है. राहुल गांधी ने छात्रों की मांगों को जायज बताया है. उन्होंने कहा कि छात्रों की बची हुई चिंताओं का समाधान जरूरी है.
सीएम हेमंत सोरेन को 14 अगस्त, 2026 दिन शुक्रवार को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि सोमवार को 24वें दिन भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है और स्टूडेंट्स की मांगें जायज हैं. राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत के संविधान में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है. इसलिए हमने पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ियों का विरोध कर रहे स्टूडेंट्स को अपना पूरा सपोर्ट दिया है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस कदम से उनकी बाकी चिंताओं को हल करने के लिए सरकार के कमिटमेंट को और मजबूत करने में मदद मिलेगी. उन्होंने इस बात की भी तारीफ की कि झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स की कई मांगों पर भी सहमति बन गई है. हालांकि, प्रोटेस्ट जारी है और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. मैं यह सुझाव देने के लिए लिख रहा हूं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के प्रतिनिधियों से खुद मिलें. राहुल गांधी ने कहा कि भारत के युवा इसका भविष्य हैं और संकट की इस घड़ी में हमें उनके साथ एकजुटता और सपोर्ट करना चाहिए.
बता दें कि झारखंड के प्रोटेस्ट करने वालों ने राहुल गांधी से कहा कि प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स ने शनिवार को राहुल गांधी से कहा था कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन से सपोर्ट वापस ले लें. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने उनके लिए सपोर्ट जताया था, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.