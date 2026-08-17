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'आंदोलनरत छात्रों से खुद मिलें, उनकी मांगें जायज हैं', सीएम हेमंत सोरेन को राहुल गांधी का पत्र

रांची में 14वीं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) सिविल सर्विसेज परीक्षा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (JSSC-CGL) परीक्षा और दूसरे भर्ती टेस्ट में गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र धरना दे रहे हैं. इसी को लेकर राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन के पत्र लिखा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 17, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:05 PM IST
'आंदोलनरत छात्रों से खुद मिलें, उनकी मांगें जायज हैं', सीएम हेमंत सोरेन को राहुल गांधी का पत्र
Image Credit: सीएम हेमंत सोरेन को राहुल गांधी का पत्र (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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