'आंदोलनरत छात्रों से खुद मिलें, उनकी मांगें जायज हैं', सीएम हेमंत सोरेन को राहुल गांधी का पत्र

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस कदम से उनकी बाकी चिंताओं को हल करने के लिए सरकार के कमिटमेंट को और मजबूत करने में मदद मिलेगी. उन्होंने इस बात की भी तारीफ की कि झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि स्टूडेंट्स की कई मांगों पर भी सहमति बन गई है. हालांकि, प्रोटेस्ट जारी है और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. मैं यह सुझाव देने के लिए लिख रहा हूं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के प्रतिनिधियों से खुद मिलें. राहुल गांधी ने कहा कि भारत के युवा इसका भविष्य हैं और संकट की इस घड़ी में हमें उनके साथ एकजुटता और सपोर्ट करना चाहिए.