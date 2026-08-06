/JPSC-JSSC आंदोलनकारी छात्रों की राहुल गांधी ने 10 मिनट फोन पर सुनी बात, व्हाट्सएप पर मांगा मांग पत्र

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झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. इसी बीच आंदोलन को लेकर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत की है. छात्र नेता रविंद्र पासवान से करीब 10 मिनट तक हुई बातचीत में छात्रों की मांगों पर चर्चा हुई. राहुल गांधी ने मांग पत्र व्हाट्सएप पर भेजने को कहा और छात्र आंदोलन को गंभीरता से लेने का भरोसा दिया.
रविंद्र पासवान ने छात्रों की प्रमुख मांगों से राहुल गांधी को अवगत कराया
जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्र नेता रविंद्र पासवान से फोन पर करीब पांच मिनट तक बातचीत की. बातचीत के दौरान रविंद्र पासवान ने छात्रों की प्रमुख मांगों से राहुल गांधी को अवगत कराया. बातचीत के बाद राहुल गांधी ने मांग पत्र व्हाट्सएप पर भेजने को कहा ताकि पूरे मामले का विस्तार से अध्ययन किया जा सके. कांग्रेस नेता कुमार राजा ने दावा किया कि राहुल गांधी छात्र आंदोलन को लेकर गंभीर हैं और जल्द समाधान निकलने की उम्मीद है.
हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए: राहुल गांधी
गौरतलब है इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए भी झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों का समर्थन करते हुए लोगों से उनके साथ खड़े होने की अपील की थी. उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और देशभर में छात्र शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग उठा रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. अब राहुल गांधी की इस पहल के बाद छात्र आंदोलन को नया राजनीतिक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि आंदोलनकारी अपनी मांगों पर सरकार के स्पष्ट फैसले का इंतजार कर रहे हैं.