/JPSC-JSSC आंदोलनकारी छात्रों की राहुल गांधी ने 10 मिनट फोन पर सुनी बात, व्हाट्सएप पर मांगा मांग पत्र

गौरतलब है इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए भी झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों का समर्थन करते हुए लोगों से उनके साथ खड़े होने की अपील की थी. उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और देशभर में छात्र शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग उठा रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. अब राहुल गांधी की इस पहल के बाद छात्र आंदोलन को नया राजनीतिक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि आंदोलनकारी अपनी मांगों पर सरकार के स्पष्ट फैसले का इंतजार कर रहे हैं.