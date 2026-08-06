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JPSC-JSSC आंदोलनकारी छात्रों की राहुल गांधी ने 10 मिनट फोन पर सुनी बात, व्हाट्सएप पर मांगा मांग पत्र

Jharkhand News: झारखंड में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन में राहुल गांधी की एंट्री होने से सियासी हलचल तेज हो गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने छात्रों से फोन पर बातचीत की और व्हाट्सएप पर मांग पत्र मांगा है.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:34 PM IST
JPSC-JSSC आंदोलनकारी छात्रों की राहुल गांधी ने 10 मिनट फोन पर सुनी बात, व्हाट्सएप पर मांगा मांग पत्र
Image Credit: (Photo-AI) आंदोलनकारी छात्रों से राहुल गांधी ने फोन पर की बात

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