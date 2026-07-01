/छात्रों की गूंज अब झारखंड में: राहुल गांधी की मुहिम के लिए रांची में बनी 50 युवाओं की टीम

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राजस्थान के कोटा से शुरू हुई राहुल गांधी की छात्रों की गूंज मुहिम अब झारखंड पहुंच चुकी है. राजधानी रांची में इस अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें 50 सदस्यीय टीम का गठन किया गया. इस टीम का उद्देश्य अगले 40 दिनों तक राज्यभर के छात्रों से संवाद करना और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाना होगा. अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता कुमार राजा ने बताया कि इस मुहिम की शुरुआत छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के उद्देश्य से की गई है.
उन्होंने कहा कि NEET परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होने और 21 छात्रों की आत्महत्या जैसी घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इन मुद्दों पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री की ओर से कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया.
कुमार राजा ने बताया कि इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों के साथ संवाद किया, जहां बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. छात्रों ने एक ऐसे मंच की मांग की, जहां गैर-राजनीतिक छात्र भी अपनी समस्याएं और मांगें खुलकर रख सकें और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर सकें.
उन्होंने बताया कि उन्हें रांची चैप्टर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है. इस अभियान के लिए गठित 50 सदस्यीय टीम में कांग्रेस के स्वयंसेवकों के साथ-साथ ऐसे युवा भी शामिल हैं, जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन छात्र हितों के लिए काम करना चाहते हैं.
कुमार राजा ने कहा कि आज इन स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह अभियान अगले 40 दिनों तक चलेगा. इस दौरान चार बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कोचिंग संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, हॉस्टलों, मेस और अन्य छात्र परिसरों में जाकर छात्रों से संवाद किया जाएगा, उन्हें इस मुहिम से जोड़ा जाएगा और उनके अधिकारों और समस्याओं को लेकर उन्हें संगठित किया जाएगा.