Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /छात्रों की गूंज अब झारखंड में: राहुल गांधी की मुहिम के लिए रांची में बनी 50 युवाओं की टीम

छात्रों की गूंज अब झारखंड में: राहुल गांधी की मुहिम के लिए रांची में बनी 50 युवाओं की टीम

Jharkhand News: कुमार राजा ने बताया कि इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों के साथ संवाद किया, जहां बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. छात्रों ने एक ऐसे मंच की मांग की, जहां गैर-राजनीतिक छात्र भी अपनी समस्याएं और मांगें खुलकर रख सकें और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर सकें.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 01, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:02 PM IST
छात्रों की गूंज अब झारखंड में: राहुल गांधी की मुहिम के लिए रांची में बनी 50 युवाओं की टीम
Image Credit: (File Photo) राहुल गांधी की मुहिम के लिए रांची में बनी 50 युवाओं की टीमSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'बांग्लादेशियों के नाम कटेंगे...', वोटर्स मैपिंग पर आमने-सामने JMM और BJP
JMM52 min ago
2
Bharat Tiwari encounter1 hr ago
3
Pintu Yadav Case1 hr ago
4
Kaimur News2 hrs ago
5
IPS Rajesh Sharma3 hrs ago