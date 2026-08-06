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'हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए', झारखंड में स्टूडेंट्स के आंदोलन को राहुल गांधी का समर्थन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड के स्टूडेंट अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको स्पोर्ट करें. देश में स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:25 PM IST
'हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए', झारखंड में स्टूडेंट्स के आंदोलन को राहुल गांधी का समर्थन
Image Credit: झारखंड में छात्रों के आंदोलन को राहुल गांधी का समर्थन (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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