'हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए', झारखंड में स्टूडेंट्स के आंदोलन को राहुल गांधी का समर्थन

राज्य चुनें
झारखंड राजधानी रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र अपने हक और बेहतर भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं. मैं अपील करता हूं कि इन छात्रों का समर्थन करें. राहुल गांधी ने कहा कि हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए.
राहुल गांधी ने अपील किया कि झारखंड के स्टूडेंट अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको स्पोर्ट करें. देश में स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं. हर सरकार को स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए.
झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल तय किया है और इसकी सूचना एसडीओ को भेज दिया है. प्रतिनिधि मंडल में कुल 8 स्टूडेंट, एक वकील और दो तकनीकी जानकार को शामिल किया है. प्रतिनिधि मंडल गठन को लेकर पीयूष कुमार ने पूरी जानकारी दी.
दरअसल, सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने अपने प्रतिनिधिमंडल के नाम तय किए है. प्रतिनिधिमंडल की सूची एसडीओ को सौंप दी गई है. अब सरकार बैठक का समय और स्थान तय कर छात्रों को सूचित करेगी. समय और स्थान तय होने के बाद आज ही वार्ता होने की संभावना है.
वार्ता के लिए छात्रों के प्रतिनिधि
- पीयूष कुमार सिंह
- रविन्द्र पासवान
- राजेश प्रसाद
- नीतू कुजूर
- कार्तिक सोरेन
- रविन्द्र
- अंकित कुमार
- शालू सिंह
कुल आठ स्टूडेंट चुने गए हैं
एक वकील
2 तकनीकी जानकर
कुल ग्यारह लोग जायेंगे सरकार से बातचीत करने के लिए.
विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 13वें दिन भी जारी
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों और उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 13वें दिन जारी है. इस आंदोलन को राज्यभर के कई छात्र संगठनों से समर्थन मिल रहा है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे प्रदर्शन को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कई छात्र समूहों विरोध स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी उम्मीदवारों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की उनकी मांगो का समर्थन कर रहे हैं.