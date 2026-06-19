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21 जून को होने वाली NEET की दोबारा परीक्षा को लेकर बोकारो जिला प्रशासन और रेलवे पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. इस परीक्षा में कुल 2,880 छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए जिले के 8 स्कूलों को परीक्षा केंद्र (सेंटर) बनाया गया है. रेलवे का अनुमान है कि लगभग 1,500 से 2,000 परीक्षार्थी ट्रेनों के जरिए बोकारो पहुंचेंगे. इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के आने से स्टेशन पर भगदड़ या अव्यवस्था न फैले, इसके लिए बोकारो रेलवे स्टेशन प्रबंधन ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं.
सुरक्षा और सुविधाओं के खास इंतजाम
स्टेशन पर भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ (RPF) और रेल प्रशासन मुस्तैद है. परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए स्टेशन पर पीने के साफ पानी और बैठने की उचित व्यवस्था की गई है. छात्रों की सहायता के लिए अतिरिक्त पूछताछ (इंक्वायरी) काउंटर खोले गए हैं. साथ ही, छात्रों को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए स्टेशन परिसर में पूरे शहर का रूट चार्ट लगाया गया है.
इतना ही नहीं, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्टेशन पर एंबुलेंस की भी उचित व्यवस्था की गई है. बोकारो रेलवे के एआरएम (ARM) विनीत कुमार और आरपीएफ पोस्ट कमांडर संतोष कुमार ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है. प्रशासन और रेलवे के आपसी तालमेल से परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा
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