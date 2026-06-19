21 जून को होने वाली NEET की दोबारा परीक्षा को लेकर बोकारो जिला प्रशासन और रेलवे पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. इस परीक्षा में कुल 2,880 छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए जिले के 8 स्कूलों को परीक्षा केंद्र (सेंटर) बनाया गया है. रेलवे का अनुमान है कि लगभग 1,500 से 2,000 परीक्षार्थी ट्रेनों के जरिए बोकारो पहुंचेंगे. इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के आने से स्टेशन पर भगदड़ या अव्यवस्था न फैले, इसके लिए बोकारो रेलवे स्टेशन प्रबंधन ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं.