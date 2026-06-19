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21 जून को होने वाली NEET परीक्षा को लेकर बोकारो में रेलवे अलर्ट, 8 केंद्रों पर 2880 छात्र देंगे एग्जाम

21 जून को होने वाली NEET परीक्षा को लेकर बोकारो में रेलवे अलर्ट मोड पर है. परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए स्टेशन पर पीने के साफ पानी और बैठने की उचित व्यवस्था की गई है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 19, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:53 PM IST
21 जून को होने वाली NEET परीक्षा को लेकर बोकारो में रेलवे अलर्ट, 8 केंद्रों पर 2880 छात्र देंगे एग्जाम
Image Credit: 21 जून को होने वाली NEET परीक्षा को लेकर बोकारो में रेलवे अलर्ट

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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