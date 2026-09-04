/न्यू फरक्का-तीलडांगा के बीच रेलवे ट्रैक धंसा, पाकुड़ होकर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, कई के बदले रूट

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पश्चिम बंगाल के न्यू-फरक्का के पास रेलवे ट्रैक 3 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को अचानक धंस गया. ट्रैक धंसने के कारण कई ट्रेनों का रूट बदला गया और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया. रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए विशेषज्ञ टीम भी बुलाई गई. वहां काम जोरशोर से चल रहा है, ताकि ट्रैक को जल्द दुरस्त किया जा सके. रेलवे ट्रैक धंसने के कारण पाकुड़ रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनें को शुक्रवार को रद्द कर दी गईं, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदला गया. ट्रेनों के अचानक रद्द होने और रूट बदलने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.
पाकुड़ रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में यात्री पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट, बोलपुर, वर्धमान , कोलकाता जाते हैं. इसके अलावा अन्य राज्यों के शहरों में भी लोग काम के लिए जाते हैं. खासकर, पाकुड़ रेलवे स्टेशन से ज्यादातर यात्री इलाज के लिए पश्चिम बंगाल जाते हैं. ट्रेनों के रद्द होने और रूट बदलने से यात्रियों में बेचैनी दिख रही है. रांची से पाकुड़ ट्रेन पकड़ने आए रंजीत मिंज ने बताया कि ट्रेन रद्द होने से उन्हें घर वापस लौटना पड़ रहा है.
इन ट्रेनों का रूट डायवर्ट
स्टेशन मास्टर एल आर हेंब्रम ने बताया कि रेलवे ट्रैक धंसने के कारण पाकुड़ होकर मालदा और मालदा से पाकुड़ जाने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कुछ का रूट बदला गया है. अप और डाउन में जहां कुलिक एक्सप्रेस, बालूरघाट एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, गौर एक्सप्रेस, कंचनजंगा एक्सप्रेस को कैंसिल किया गया है. वहीं, उत्तरबंग एक्सप्रेस, जोगबनी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है.
दरअसल, पिछले दो-तीन दिनों से संथाल परगना और पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश हो रही है. इससे ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है और पाकुड़ जिले से गुजरने वाली कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. खेतों में भी पानी जमा हो गया है.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक