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न्यू फरक्का-तीलडांगा के बीच रेलवे ट्रैक धंसा, पाकुड़ होकर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, कई के बदले रूट

पश्चिम बंगाल के न्यू फरक्का और तीलडांगा के बीच रेलवे ट्रैक धंसने से पाकुड़ स्टेशन होकर गुजरने वाली करीब एक दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. साथ ही कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया है. इससे पश्चिम बंगाल के खासकर कोलकाता समेत अन्य शहर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 04, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:16 PM IST
न्यू फरक्का-तीलडांगा के बीच रेलवे ट्रैक धंसा, पाकुड़ होकर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, कई के बदले रूट
Image Credit: न्यू फरक्का-तीलडांगा के बीच रेलवे ट्रैक धंसा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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