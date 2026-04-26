Jharkhand News: JET परीक्षा के लिए रेलवे की खास पहल, शुरू की दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

रांची: झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) को ध्यान में रखते हुए और ट्रेनों में परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. रविवार को रांची के 117 केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. परीक्षार्थियों को अपने घर लौटने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए रांची-दुमका और रांची-पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच ये विशेष ट्रेनें आज ही अपनी यात्रा शुरू करेंगी.

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित इस परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के आदेश पर सभी 117 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा (धारा 144 के तहत) लागू कर दी गई है. इसके साथ ही, हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और वरिष्ठ पदाधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके.

रांची - दुमका परीक्षा स्पेशल ट्रेन का समय और रूट

पहली स्पेशल ट्रेन रांची से दुमका के बीच चलाई जा रही है. यह ट्रेन आज दिनांक 26 अप्रैल 2026 को दोपहर 14:45 बजे रांची से खुलेगी. इसके बाद यह मुरी (15:53), बोकारो स्टील सिटी (16:40), चंद्रपुरा (17:23), कतरासगढ़ (17:50), धनबाद (18:25), कुमारधुबी (19:15), चित्तरंजन (19:40) और मधुपुर (20:20) होते हुए आगे बढ़ेगी. ट्रेन रात 21:15 बजे जसीडीह पहुंचेगी और वहां से देवघर (21:50) व बासुकीनाथ (22:30) होते हुए रात 23:55 बजे दुमका पहुंचेगी.

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रांची - पंडित दीनदयाल उपाध्याय परीक्षा स्पेशल का पूरा शेड्यूल

दूसरी स्पेशल ट्रेन रांची से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (PDU) के लिए चलाई गई है, जो आज दोपहर 15:00 बजे रांची से रवाना होगी. यह ट्रेन लोहरदगा (16:00), टोरी (17:00), लातेहार (17:30) और बरवाडीह (18:15) होते हुए डालटनगंज 18:50 बजे पहुंचेगी. इसके बाद यह गढ़वा रोड (20:00), ऊँटारी रोड (20:35), जपला (21:20), नबी नगर रोड (21:58), डेहरी ऑन सोन (23:30), सासाराम (23:50) और भभुआ रोड (00:35) होते हुए रात के 01:55 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी. इस व्यवस्था से पलामू प्रमंडल और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी.