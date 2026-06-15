/छोटी-छोटी बातों को दरकिनार कर राहुल गांधी की आवाज बुलंद करें क्षेत्रीय दल, कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर की अपील

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'वक्त आ गया है कि देश की सभी विरोधी पार्टियों को एकजुट होकर राहुल गांधी को नेता मानना होगा और एकजुट विपक्ष को मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करना होगा.' कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने सोमवार को ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर राहुल गांधी जिस मजबूती से बात रख रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को छोटी-छोटी बातों को दरकिनार कर, राहुल गांधी जो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, उसे जन आंदोलन बनाना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि देश के वर्तमान राजनीतिक हालात और बंगाल में टीएमसी के बिखराव के बाद से विपक्षी दलों को अपनी छोटी-छोटी बातों को दरकिनार कर एक साथ आ जाना चाहिए.
राजेश ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर रहे हैं और सभी दलों की सहमति से कर रहे हैं. राहुल गांधी जो कह रहे हैं, सभी दलों को पूरी ताकत के साथ लगकर जनांदोलन का रूप तैयार करना चाहिए. ऐसा तभी हो सकता है, जब सभी दल अपने अपनी छोटी-छोटी बातों को दरकिनार कर राहुल गांधी की आवाज को मजबूती दें. उन्होंने यह भी कहा कि अब लंबी लड़ाई लड़कर लंबी रेखा खींचनी होगी.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, देश में दिख रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों के सामने किस तरह की एक चुनौती है और उस चुनौती का समाना करने के लिए हम लोग आश्वस्त इसलिए हैं कि हमारे पास हेमंत सोरेन सरीखा शेर दिल इंसान है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने लड़ना स्वीकार किया, झुकना नहीं. पांच महीने बेवजह जेल में रहने के बाद भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में बेहतर लड़ाई लड़ी और भाजपा को पटखनी दी.
मनोज पांडे ने कहा कि आज भी हेमंत सोरेन के बगैर झारखंड की कल्पना नहीं की जा सकती. जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर नेता मानने की बात है तो इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं. कल अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात होती है तो सबसे पहले उनका ही नाम आता है. राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी इंडिया घटक दलों को एकजुट रहना होगा और हम एकजुट रहेंगे.
वहीं, इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित कुमार ने कहा, पिछले 12 साल से विपक्ष राहुल गांधी को नेता मान रहा है और उनका क्या हश्र हुआ, किसी से छुपा नहीं है. उनके गठबंधन में कई ऐसे दल हैं, जो राहुल को नेता नहीं मानते. जब तक बंगाल में ममता बनर्जी जीतती रहीं, राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं थीं.