/छोटी-छोटी बातों को दरकिनार कर राहुल गांधी की आवाज बुलंद करें क्षेत्रीय दल, कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर की अपील

'वक्त आ गया है कि देश की सभी विरोधी पार्टियों को एकजुट होकर राहुल गांधी को नेता मानना होगा और एकजुट विपक्ष को मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करना होगा.' कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने सोमवार को ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर राहुल गांधी जिस मजबूती से बात रख रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को छोटी-छोटी बातों को दरकिनार कर, राहुल गांधी जो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, उसे जन आंदोलन बनाना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि देश के वर्तमान राजनीतिक हालात और बंगाल में टीएमसी के बिखराव के बाद से विपक्षी दलों को अपनी छोटी-छोटी बातों को दरकिनार कर एक साथ आ जाना चाहिए.