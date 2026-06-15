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छोटी-छोटी बातों को दरकिनार कर राहुल गांधी की आवाज बुलंद करें क्षेत्रीय दल, कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर की अपील

Rajesh Thakur: जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है, उससे सभी दलों में एक तरह से घबराहट का माहौल है. तभी तो कांग्रेस से निकले दलों को अपनी पुरानी पार्टी में विलय की सलाह दी जा रही है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 15, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:56 PM IST
छोटी-छोटी बातों को दरकिनार कर राहुल गांधी की आवाज बुलंद करें क्षेत्रीय दल, कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर की अपील
Image Credit: राजेश ठाकुर, कांग्रेस नेता (File Photo)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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