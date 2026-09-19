/नवंबर में होगी आदिवासी छात्रों के लिए राजीव गांधी प्रतिभा परीक्षा, विजेताओं को मिलेंगे 50 हजार तक के इनाम

रांची विश्वविद्यालय में आयोजित होगी परीक्षा

उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षाविदों के साथ मिलकर नवंबर महीने में राजीव गांधी प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. यह परीक्षा रांची विश्वविद्यालय में आयोजित होगी. छात्रों की संख्या के अनुसार परीक्षा के लिए अन्य कॉलेजों को भी जोड़ा जाएगा. इस परीक्षा में इंटरमीडिएट से लेकर उच्च शिक्षा तक के आदिवासी छात्र-छात्राएं शामिल हो सकेंगे. परीक्षा में झारखंड से जुड़े विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ-साथ सब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न भी शामिल होंगे. छात्र फॉर्म के माध्यम से इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.