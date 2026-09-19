/नवंबर में होगी आदिवासी छात्रों के लिए राजीव गांधी प्रतिभा परीक्षा, विजेताओं को मिलेंगे 50 हजार तक के इनाम

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पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने झारखंड के आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित होने वाली राजीव गांधी प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी दी. बंधु तिर्की ने कहा कि रांची जिले में कई ऐसे छात्रावास हैं, जहां झारखंड के अलग-अलग जिलों से छात्र-छात्राएं आकर रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले इन बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कई तरह की चिंताएं भी रहती हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी समाज, यहां के महान स्वतंत्रता सेनानियों, भौगोलिक परिस्थितियों और राज्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों से छात्र पूरी तरह परिचित नहीं हो पाते हैं.
रांची विश्वविद्यालय में आयोजित होगी परीक्षा
उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षाविदों के साथ मिलकर नवंबर महीने में राजीव गांधी प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. यह परीक्षा रांची विश्वविद्यालय में आयोजित होगी. छात्रों की संख्या के अनुसार परीक्षा के लिए अन्य कॉलेजों को भी जोड़ा जाएगा. इस परीक्षा में इंटरमीडिएट से लेकर उच्च शिक्षा तक के आदिवासी छात्र-छात्राएं शामिल हो सकेंगे. परीक्षा में झारखंड से जुड़े विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ-साथ सब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न भी शामिल होंगे. छात्र फॉर्म के माध्यम से इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.
20 सदस्यीय टीम का गठन
इस परीक्षा के आधार पर चयनित 20 छात्र-छात्राओं को अधिकतम 50 हजार रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी. इसमें 10 छात्र और 10 छात्राओं का चयन किया जाएगा. परीक्षा के आयोजन के लिए 20 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. बंधु तिर्की ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाना जरूरी है और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित किया जा रहा है और इसमें केवल आदिवासी बच्चे ही शामिल हो सकेंगे.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा