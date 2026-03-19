पहचान छिपाकर मंदिर में की शादी, फिर युवती पर बनाया मांस खाने और नमाज का दबाव, साहिबगंज पुलिस ने शाहिद को भेजा जेल

Rajmahal Love Jihad Case: देश में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने और लव जिहाद को लेकर भले ही सख्त कानून बना हो, लेकिन उसके बाद भी झांगूर बाबा के सागिर्द देश के कोने-कोने में छुपे हैं. ऐसी ही एक लव जिहाद का मामला साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र से सामने आया है. आरोप है कि राधानगर थाना क्षेत्र पहाड़ गांव निवासी शाहिद अनवर ने ना केवल अपना धर्म छिपाया बल्कि अपने को हिन्दू बताकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और टोनी नाम बताकर उससे नजदीकियां बढ़ाईं. विश्वास जीतने के बाद वह युवती को लेकर दिल्ली भाग गया, जहां आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से उससे शादी कर ली.

बताया जा रहा है कि इस शादी का युवती के परिवार ने शुरू से ही विरोध किया था. परिजनों ने पहले ही पुलिस को लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी दी थी. दिल्ली से वापस लौटने पर युवक को यह पता चला कि उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है. इसके बाद वह युवती को लेकर न्यायालय पहुंचा और अपने पक्ष में बयान दिलवाया.

पीड़िता के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद आरोपी का असली चेहरा सामने आया. उसने युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और उसे जबरन प्रतिबंधित मांस खाने, बुर्का पहनने तथा नमाज पढ़ने के लिए बाध्य किया. विरोध करने पर युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. किसी तरह पीड़िता आरोपी के चंगुल से निकलकर अपने परिजनों के पास पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी.

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इसके बाद राजमहल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहिद अनवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हैं. वहीं, पीड़िता और उसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.

रिपोर्ट: पंकज वर्मा

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