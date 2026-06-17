/Rajya Sabha Election 2025: महागठबंधन के दलों ने तैनात किए पोलिंग एजेंट, एनडीए को नाथवानी की जीत का भरोसा

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Jharkhand Rajya Sabha Election 2025: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. एक तरफ एनडीए के विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया गया है तो दूसरी तरफ लगातार दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन के विधायकों की बैठकों का दौर जारी रहेगा. इन सबके बीच राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश वोटिंग, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से फागू बेसरा और मिथिलेश ठाकुर और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव को पोलिंग एजेंट बनाया गया है. माले ने हलधर महतो और गीता मंडल को इलेक्शन एजेंट बनाया है. इन सबके बीच तमाम राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं. दोनों ओर से जोर-आजमाइश जारी है.
महागठबंधन ने किया एकजुटता का दावा
राज्यसभा की दो सीटों के लिए वोटिंग में महज कुछ घंटे बचे हैं. इन सबके बीच सत्ताधारी दल और एनडीए गठबंधन में रणनीति बनाने का दौर जारी है. झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, सीएम आवास में बैठक, मॉक पोल हमारी रणनीति का हिस्सा है, ताकि गलती से भी कोई गलती न हो, कोई भूल न हो, कोई चूक न हो वोट देने में. कई विधायक पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं तो उन विधायकों को एक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा और मॉक वोटिंग के जरिए फूल प्रूफ व्यवस्था सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रही है.
राजद कोटे के मंत्री संजय यादव ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन का आदेश सर्वोपरि है. सीएम हेमंत सोरेन गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं. राज्य हित में हमलोगों ने हमेशा कुर्बानी दी है और देते रहेंगे.
वहीं, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा, राज्यसभा पार्टी सिंबल पर नहीं होता पर समर्थन होता है राजनीतिक दलों का. हम आज भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए ही मैदान में उतरे हैं. कांग्रेस एकजुट है, बाकी सत्ताधारी दल के विधायक भी हमारे साथ हैं. हम साथ में सरकार चला रहे हैं. हम दोनों सीट जीतेंगे. बीजेपी के विधायक भी भी हमारी मदद कर सकते हैं.
एनडीए में विधायकों को लेकर डर नहीं: बीजेपी
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा, एनडीए में विधायकों को लेकर कोई डर नहीं है. विधायकों के साथ बैठक और एकजुटता परिपाटी होती है. मॉक पोल का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि कोई गलती न हो. जीत को लेकर एनडीए समर्थित उम्मीदवार आश्वस्त हैं. नाथवानी का काम, व्यवहार और उनका संबंध बोलता है.