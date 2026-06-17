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Rajya Sabha Election 2025: महागठबंधन के दलों ने तैनात किए पोलिंग एजेंट, एनडीए को नाथवानी की जीत का भरोसा

Jharkhand Rajya Sabha Election 2025: कल झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान होना है. कल शाम को ही नतीजे भी आ सकते हैं. मतदान को लेकर दोनों पक्षों की ओर से जोर आजमाइश का दौर जारी है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 17, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:17 PM IST
Rajya Sabha Election 2025: महागठबंधन के दलों ने तैनात किए पोलिंग एजेंट, एनडीए को नाथवानी की जीत का भरोसा
Image Credit: झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 (AI Image)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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