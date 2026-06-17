/Rajya Sabha Election 2025: महागठबंधन के दलों ने तैनात किए पोलिंग एजेंट, एनडीए को नाथवानी की जीत का भरोसा

Jharkhand Rajya Sabha Election 2025: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. एक तरफ एनडीए के विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया गया है तो दूसरी तरफ लगातार दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन के विधायकों की बैठकों का दौर जारी रहेगा. इन सबके बीच राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश वोटिंग, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से फागू बेसरा और मिथिलेश ठाकुर और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव को पोलिंग एजेंट बनाया गया है. माले ने हलधर महतो और गीता मंडल को इलेक्शन एजेंट बनाया है. इन सबके बीच तमाम राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं. दोनों ओर से जोर-आजमाइश जारी है.