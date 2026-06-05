Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में कांग्रेस के प्रत्याशी उतारने से आहत हो गया झामुमो, अब हेमंत सोरेन पर नजर

Rajya Sabha Election 2026: एक दिन पहले तक कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा था कि प्रत्याशी उतारने को लेकर दोनों दलों के आलाकमान के बीच बातचीत चल रही है. इस बीच गुरुवार रात को कांग्रेस ने झारखंड से प्रणव झा को अपना प्रत्याशी बना दिया. इसके बाद से लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आहत हो गया है. पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है, यह उसका अधिकार है लेकिन उसके पास जीत के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है. उचित होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विषय पर अंतिम निर्णय लें.

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पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कांफ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दर्द सामने रखते हुए कहा, कांग्रेस अपनी बात रख सकती है. आग्रह और निवेदन कर सकती है, लेकिन जिस तरह से एकतरफा निर्णय लेकर प्रत्याशी घोषित किया है, उससे गठबंधन धर्म को ठेस पहुंची है. ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में सहयोगी दलों से चर्चा और सहमति बनाकर फैसला लिया जाना चाहिए था. यही हमारी भावना है और हमने अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है.

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सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना है. जितनी सीटें हैं, उतने ही उम्मीदवार मैदान में हों, तो चुनाव निर्विरोध हो जाता है और मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ती. लेकिन यदि सीटों से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तब मतदान कराया जाता है. झारखंड विधानसभा में कुल 81 सदस्य हैं. 2 उम्मीदवार मैदान में आते हैं तो जीत के लिए 28 वोटों की जरूरत होगी. हमारे गठबंधन में झामुमो, कांग्रेस, राजद, राजद और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं और हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है. इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि गठबंधन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत लड़े गए थे. हमने झामुमो के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार का गठन किया. आगामी राज्यसभा चुनाव भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा. हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस बार दोनों सीटों पर झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए.

भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है. हमारी इच्छा है कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को राज्यसभा भेजा जाए. बिहार विधानसभा चुनाव में हमें एक भी सीट नहीं मिली थी, इसलिए इस बार झामुमो के कार्यकर्ताओं की भावना और सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. मुख्यमंत्री से भी हमने इसी संबंध में अपनी बात रखी है.