Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3238229
Zee Bihar JharkhandJharkhand

Rajya Sabha Chunav 2026: कांग्रेस ने लगाया प्रणव झा पर दाव, आज शाम तक प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है बीजेपी

Rajya Sabha Elections 2026: प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी और तेज हो सकती है. हालांकि जेएमएम का 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का सपना पूरा नहीं हुआ. अब बीजेपी प्रत्याशी पर सबकी नजर है.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:50 AM IST

Trending Photos

कांग्रेस ने प्रणव झा को बनाया उम्मीदवार, बीजेपी और जेएमएम प्रत्याशी का इंतजार (AI Image)
कांग्रेस ने प्रणव झा को बनाया उम्मीदवार, बीजेपी और जेएमएम प्रत्याशी का इंतजार (AI Image)

Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड में दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम चर्चाओं और रणनीति के बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा के लिए एक सीट पर चल रही बातचीत के दौरान कांग्रेस ने प्रणव झा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है तो सूत्रों की माने तो शाम तक बीजेपी भी राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है. 

READ ALSO: Jharkhand Rajya Sabha Election: कांग्रेस ने प्रणव झा को बनाया अपना उम्मीदवार

प्रणव झा को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रदेश कांग्रेस  प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड में राज्यसभा की दो सीटें हैं और गठबंधन के पास जीत के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं. कांग्रेस ने झारखंड के स्थानीय निवासी को अपना उम्मीदवार बनाया है. हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि चुनाव के दौरान एक बार फिर गठबंधन एकजुट रहेगा और हमारे गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि JMM कार्यकर्ताओं की भावना थी कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर JMM चुनाव लड़ता तो बेहतर होता, लेकिन हम गठबंधन में हैं और कई निर्णय राजनीति के तहत लिए जाते हैं. हमारे नेता जो भी फैसले लेते हैं, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के हित में होता है. दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए इंडिया ब्लॉक पूरी ताकत झोंकेगा.

दूसरी तरफ, बीजेपी में भी राज्यसभा चुनाव के लिए बैठकों का दौर जारी है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है. पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं. 6 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. उनके साथ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी प्रत्याशी और रणनीति को लेकर चर्चा होगी.

TAGS

Rajya Sabha Elections 2026