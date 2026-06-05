Rajya Sabha Chunav 2026: कांग्रेस ने लगाया प्रणव झा पर दाव, आज शाम तक प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है बीजेपी

Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड में दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम चर्चाओं और रणनीति के बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा के लिए एक सीट पर चल रही बातचीत के दौरान कांग्रेस ने प्रणव झा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है तो सूत्रों की माने तो शाम तक बीजेपी भी राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है.

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प्रणव झा को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड में राज्यसभा की दो सीटें हैं और गठबंधन के पास जीत के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं. कांग्रेस ने झारखंड के स्थानीय निवासी को अपना उम्मीदवार बनाया है. हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि चुनाव के दौरान एक बार फिर गठबंधन एकजुट रहेगा और हमारे गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत होगी.

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कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि JMM कार्यकर्ताओं की भावना थी कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर JMM चुनाव लड़ता तो बेहतर होता, लेकिन हम गठबंधन में हैं और कई निर्णय राजनीति के तहत लिए जाते हैं. हमारे नेता जो भी फैसले लेते हैं, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के हित में होता है. दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए इंडिया ब्लॉक पूरी ताकत झोंकेगा.

दूसरी तरफ, बीजेपी में भी राज्यसभा चुनाव के लिए बैठकों का दौर जारी है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है. पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं. 6 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. उनके साथ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी प्रत्याशी और रणनीति को लेकर चर्चा होगी.