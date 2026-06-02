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Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड से कौन-कौन जाएगा उच्च सदन में? महागठबंधन और NDA में मंथन जारी

Rajya Sabha Elections 2026: झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही दो सीटों में से एक पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है. इसको लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में बातचीत चल रही है. इसी बातचीत पर बीजेपी की नजर है.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: Jun 02, 2026, 12:40 PM IST

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राज्यसभा (फाइल फोटो)
राज्यसभा (फाइल फोटो)

Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए एक जून से अधिसूचना जारी हो चुकी है. 8 जून नामांकन की आखिरी तारीख है. अब तक किसी दल ने उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं. कांग्रेस ने गठबंधन में एक सीट पर दावा जताया है. अंदरखाने से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के बीच इस मामले को लेकर बातचीत हुई है. वहीं, बीजेपी भी उम्मीदवार देने का ऐलान कर चुकी है. झामुमो का कहना है कि गठबंधन नामांकन के आखिरी क्षण अपने पत्ते खोलेगा.

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर ने कहा, शीर्ष नेतृत्व एक-दूसरे के संपर्क में है. जब राज्यसभा चुनाव होता है तो सोच-समझकर सभी समीकरणों को देखकर एक नाम पर सहमति बनती है. एक दो दिन में तय हो जाएगा कि कौन उम्मीदवार होगा. कांग्रेस से बेहतर उम्मीदवार होंगे और राज्य हित में काम करेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन में एक सीट निश्चित रूप से मिल रहा है. कांग्रेस की उपस्थिति भी झारखंड में बेहतर है और दो सीट जीतने के लिए झारखंड में दोनों दल को एक साथ आना ही होगा.

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झारखंड में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है पर अभी तक न तो सत्ताधारी दल और न ही बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं. गठबंधन में किस किस दल से उम्मीदवार होगा, अब तक सस्पेंस बना हुआ है. झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय का कहना है कि अभी थोड़ा वक़्त है. विचार-विमर्श चल रहा है. सोच-समझ कर झारखंड के हित में निर्णय लेना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन की प्रमुख घटक दल है और उससे बातचीत चल रही है. 

बीजेपी प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्र ने कहा, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जरूरत से ज्यादा परेशान है. परेशानी का कारण वो दरबार है, जहां अब तक उनकी सुनी नहीं जा रही है. याचना का दौर चल रहा है. देखिये, याचना का क्या फल होता है. मुझे लगता है, झामुमो और कांग्रेस के बीच अंडर स्टैंडिंग में कमी है. अधिसूचना जारी हो चुकी है, जल्दी ही समय सीमा में सबकुछ होना है. बीजेपी की सारी तैयारी ठीक है, उचित समय आते ही उम्मीदवार का फैसला होगा.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर चुके हैं. वही चर्चा है कि कांग्रेस और JMM के शीर्ष नेतृत्व की आपस में बातचीत चल रही है. कुल मिलाकर राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है.

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