झारखंड में राज्यसभा चुनाव का बजा बिगुल, संख्या कम होने के बावजूद बीजेपी ने जीत का ठोका दावा

झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अचानक बढ़ गई है. राज्य में जून महीने में खाली हो रही दो सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है. बीजेपी के इस फैसले के बाद सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.

झारखंड में फिलहाल राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही हैं. अगर विधानसभा के संख्या बल की बात करें, तो सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है. वर्तमान में सत्ताधारी दल के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन है, जबकि एनडीए (बीजेपी, आजसू, एलजेपी और जेडीयू) के पास मात्र 24 विधायकों का आंकड़ा है. नियमों के अनुसार, सत्ता पक्ष आसानी से दोनों सीटें जीत सकता है, लेकिन बीजेपी विधायक सतेंद्र तिवारी ने दावा किया है कि पार्टी एक सीट पर अपना प्रत्याशी जरूर उतारेगी और उसे जिताएगी भी. उन्होंने कहा कि कई छोटे दल और निर्दलीय विधायक 'अंतरात्मा की आवाज' पर बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी का नेता ही झारखंड की बात को दिल्ली में मजबूती से रख सकता है.

बीजेपी के इस दावे पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां जगह नहीं होती, वहां भी बीजेपी जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती है. उन्होंने बीजेपी पर 'हॉर्स ट्रेडिंग' की मानसिकता रखने का आरोप लगाया. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि पिछले दो राज्यसभा चुनावों में गठबंधन ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने प्रतिनिधियों को सदन भेजा है. उन्होंने भरोसा जताया कि इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व आपस में तालमेल बनाकर ऐसे उम्मीदवार उतारेगा जिससे गठबंधन की दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित हो सके.

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झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने भी इस स्थिति पर अपनी राय रखी है. उन्होंने आशंका जताई कि बीजेपी हमेशा 'आंकड़ों के खेल' में माहिर रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नगर निगम चुनावों में संख्या कम होने के बावजूद बीजेपी जीत गई थी. माजी ने कहा कि तकनीकी रूप से हमारे पास दो सांसदों को भेजने के लिए पर्याप्त वोट हैं और हमारी जीत तय है, लेकिन अगर बीजेपी 'अंदरूनी खेल' या कोई गुप्त तैयारी कर रही है, तो स्थिति अलग हो सकती है. फिलहाल बीजेपी की इस चुनौती ने सत्ताधारी खेमे में हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है.