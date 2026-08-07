/छठ पूजा की प्रस्तुति से रामगढ़ की बेटी अंचल यादव बनीं मिस झारखंड-2026, जीता निर्णायकों-दर्शकों का दिल

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भुरकुंडा क्षेत्र के सेंट्रल सौंदा निवासी अंचल यादव ने अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक प्रस्तुति के दम पर 'मिस झारखंड 2026' का खिताब जीतकर पूरे भुरकुंडा और रामगढ़ जिले का नाम रोशन किया है. रांची में बॉम्बी एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित ग्रैंड फिनाले (सीजन-4) में अंचल ने छठ महापर्व की पारंपरिक थीम पर प्रभावशाली प्रस्तुति देकर निर्णायकों और दर्शकों का दिल जीत लिया.
प्रतियोगिता के अंतिम दौर में अंचल यादव ने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, मंच संचालन, पारंपरिक परिधान और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का शानदार प्रदर्शन किया. विशेष रूप से छठ पूजा की भारतीय संस्कृति और लोक परंपरा को मंच पर जीवंत रूप में प्रस्तुत करने के कारण उन्हें प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी के रूप में सराहा गया.
उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उन्हें मिस झारखंड-2026 का ताज पहनाया गया. अंचल की इस उपलब्धि से भुरकुंडा क्षेत्र में खुशी का माहौल है. परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. स्थानीय लोगों का कहना है कि अंचल ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर यह मुकाम हासिल कर क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है.
अंचल यादव ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, परिवार के सदस्यों और गुरुजनों के सहयोग को दिया. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे भुरकुंडा और रामगढ़ जिले की है. उनकी इस सफलता से क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर बेटियों में नए सपनों को साकार करने का उत्साह बढ़ा है.
अंचल यादव को पूरे राज्य के लोगों की ओर से शुभकामनाएं दी जा रही हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि वो ऐसे ही झारखंड का नाम रोशन करती रहें.
रामगढ़ से झूलन अग्रवाल की रिपोर्ट