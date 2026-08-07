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छठ पूजा की प्रस्तुति से रामगढ़ की बेटी अंचल यादव बनीं मिस झारखंड-2026, जीता निर्णायकों-दर्शकों का दिल

रामगढ़ की बेटी अंचल यादव मिस झारखंड-2026 बनीं. उन्होंने छठ पूजा की प्रस्तुति से निर्णायकों-दर्शकों का दिल जीता. अंचल यादव ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, परिवार के सदस्यों और गुरुजनों के सहयोग को दिया.

Edited ByShailendra
Published: Aug 07, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:18 PM IST
छठ पूजा की प्रस्तुति से रामगढ़ की बेटी अंचल यादव बनीं मिस झारखंड-2026, जीता निर्णायकों-दर्शकों का दिल
Image Credit: (Photo-AI) रामगढ़ की बेटी अंचल यादव बनीं मिस झारखंड-2026

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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