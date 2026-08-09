/झारखंड छात्र आंदोलन: JPSC की 50% मांगों पर बनी सहमति, CBI जांच पर अड़े छात्र, विधानसभा घेराव का ऐलान

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झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 15 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की. हालांकि, अंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच कुछ मामलों पर बातचीत बन गई है, लेकिन CGL परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग को लेकर सहमती नहीं बन पाई है. इसके चलते छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है. साथ ही पूर्व घोषित विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को पूरा करने का फैसला किया है.
बैठक के इन प्रमुख बिंदु पर बनी सहमति
छात्रों की प्रमुख मांगों में से 50% से अधिक पर सहमति बन गई है. JPSC 14वीं परीक्षा और बैकलॉग वैकेंसी को लेकर छात्रों के पक्ष में फैसला लेते हुए प्रक्रिया में सहमति जता दी गई है. वहीं, TDPL एजेंसी की तरफ से आयोजित कराई गई परीक्षाओं की धांधली को लेकर निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया गया है. साथ ही CGL परीक्षा मामले में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की बात कही गई है. हालांकि, छात्रों का मानना है कि अगर न्यायिक जांच शुरू होती है, तो इसमें ED की एंट्री भी हो सकती है.
बता दें कि रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सबसे पहले ZEE NEWS ने प्रमुखता से दिखाया और सरकार से सवाल पूछे. साथ ही प्राइम टाइम शो DNA में लगातार झारखंड के छात्रों की मांगों को लेकर तीखे सवाल पूछे.
इन मुद्दों पर फंसा पेच
छात्र CGL मामले में CBI जांच की मांग पर अड़े हैं, जिस पर सरकारी की ओर से सहमति नहीं बन सकी है. इतना ही नहीं, छात्र CGL परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, बातचीत में साफ किया गया कि यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, इसलिए इसे सीधे तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता है.
आंदोलन और विधानसभा घेराव
छात्र नेता रवींद्र और अन्य प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार की तरफ से न्यायिक जांच की प्रक्रिया के नाम पर केवल समय मांगा जा रहा है, ताकि आंदोलन को धीमा या समाप्त किया जा सके. छात्र प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया है कि वे वापस जाकर सभी साथियों और छात्रों से चर्चा करेंगे. CGL परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग पूरी न होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा. तय योजना के अनुसार छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं और विधानसभा का घेराव करेंगे.