/झारखंड छात्र आंदोलन: JPSC की 50% मांगों पर बनी सहमति, CBI जांच पर अड़े छात्र, विधानसभा घेराव का ऐलान

बैठक के इन प्रमुख बिंदु पर बनी सहमति

छात्रों की प्रमुख मांगों में से 50% से अधिक पर सहमति बन गई है. JPSC 14वीं परीक्षा और बैकलॉग वैकेंसी को लेकर छात्रों के पक्ष में फैसला लेते हुए प्रक्रिया में सहमति जता दी गई है. वहीं, TDPL एजेंसी की तरफ से आयोजित कराई गई परीक्षाओं की धांधली को लेकर निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया गया है. साथ ही CGL परीक्षा मामले में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की बात कही गई है. हालांकि, छात्रों का मानना है कि अगर न्यायिक जांच शुरू होती है, तो इसमें ED की एंट्री भी हो सकती है.