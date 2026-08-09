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झारखंड छात्र आंदोलन: JPSC की 50% मांगों पर बनी सहमति, CBI जांच पर अड़े छात्र, विधानसभा घेराव का ऐलान

रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच वार्ता में आम सहमति नहीं बन पाई है. हालांकि, कुछ प्रमुख बिंदु पर बात बन गई है. जिसमें JPSC मांगों पर 50% से अधिक सहमति बनी है. वहीं, CGL की CBI जांच और परीक्षा रद्द करने पर पेच फंस गया है. इसलिए आंदोलन जारी रहेगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 09, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:45 PM IST
झारखंड छात्र आंदोलन: JPSC की 50% मांगों पर बनी सहमति, CBI जांच पर अड़े छात्र, विधानसभा घेराव का ऐलान
Image Credit: (Z News) छात्रों और सरकार के बीच बैठक बेनतीजा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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