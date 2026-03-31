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रांची में हथियार सप्लाई गैंग का भंडाफोड़: PLFI कनेक्शन का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

Ranchi police: रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से तीन अवैध हथियार और लूट की दो बाइक बरामद हुई हैं. जांच में खुलासा हुआ कि इस नेटवर्क का संचालन पीएलएफआई के पूर्व उग्रवादी श्रवण सिंह कर रहा था. पुलिस अब पूरे गिरोह की गहराई से जांच कर रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 02:37 PM IST

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रांची में हथियार सप्लाई गैंग का भंडाफोड़: PLFI कनेक्शन का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार
रांची में हथियार सप्लाई गैंग का भंडाफोड़: PLFI कनेक्शन का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

Ranchi police: राजधानी रांची में बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से तीन अवैध हथियार और लूट की दो मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन पीएलएफआई(PLFI) के पूर्व उग्रवादी श्रवण सिंह द्वारा किया जा रहा था. यह गिरोह लंबे समय से अपराधियों को हथियार उपलब्ध करा रहा था, जिससे इलाके में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था.

इनपुट के आधार पर चला अभियान
रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेड़ों और लापुंग इलाके में कुछ अपराधी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अवैध हथियार लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इस इनपुट के आधार पर 29 मार्च की शाम एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसके पास से कट्टा और लूटी हुई बाइक बरामद की गई.

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पूछताछ में खुला पूरा नेटवर्क
गिरफ्तार आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर पुलिस को हथियार सप्लाई गिरोह के बारे में अहम सुराग मिले. इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अन्य तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि यह गिरोह संगठित तरीके से अपराधियों को हथियार उपलब्ध कराता था और कई वारदातों में इनका इस्तेमाल किया गया है.

खतरनाक अपराधियों का रहा है इतिहास
गिरफ्तार आरोपियों में ऐसे अपराधी शामिल हैं जिन पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं. इनमें एक पूर्व नक्सली भी है, जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए हथियार उठाया और बाद में अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया. वहीं एक अन्य आरोपी पर अपने दादा की हत्या और जेल के अंदर भी गुंडागर्दी करने जैसे गंभीर आरोप हैं. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है.

रिपोर्ट: जी बिहार झारखंड टीम

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