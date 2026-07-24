/रांची हाई-प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा: 80 मामलों का आरोपी मास्टरमाइंड फरार, पत्नी समेत दो गिरफ्तार

Ranchi Crime News: रांची के अशोक नगर में हुई हाई-प्रोफाइल चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. करोड़ों रुपये की इस चोरी के तार बिहार के सीतामढ़ी निवासी कुख्यात चोर मोहम्मद इरफान उर्फ उजाला (उर्फ बाबा) से जुड़े बताए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, इरफान के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में चोरी के 80 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. हालांकि इस वारदात का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, लेकिन उसकी पत्नी और एक महिला सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं. पुलिस ने चोरी के 17.36 लाख रुपये नकद, सोने के गहने और वारदात में इस्तेमाल की गई जगुआर कार भी बरामद कर ली है.