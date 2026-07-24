/रांची हाई-प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा: 80 मामलों का आरोपी मास्टरमाइंड फरार, पत्नी समेत दो गिरफ्तार

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Ranchi Crime News: रांची के अशोक नगर में हुई हाई-प्रोफाइल चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. करोड़ों रुपये की इस चोरी के तार बिहार के सीतामढ़ी निवासी कुख्यात चोर मोहम्मद इरफान उर्फ उजाला (उर्फ बाबा) से जुड़े बताए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, इरफान के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में चोरी के 80 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. हालांकि इस वारदात का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, लेकिन उसकी पत्नी और एक महिला सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं. पुलिस ने चोरी के 17.36 लाख रुपये नकद, सोने के गहने और वारदात में इस्तेमाल की गई जगुआर कार भी बरामद कर ली है.
रांची पुलिस की SIT ने CCTV फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया. जांच में सामने आया कि चोरी के बाद मोहम्मद इरफान बिहार के सीतामढ़ी पहुंचा, जहां उसने चोरी की नकदी और जेवरात अपनी पत्नी को सौंप दिए. इसके बाद पुलिस ने उसकी पत्नी और एक अन्य महिला को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकदी, जेवरात और वारदात में प्रयुक्त लग्जरी जगुआर कार बरामद की. पूछताछ के दौरान दोनों महिलाओं ने गिरोह की कार्यप्रणाली और चोरी के तरीके से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी हैं.
जांच में यह भी पता चला कि इरफान चोरी की वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम देता था. वह पहले शहर के पॉश इलाकों की रेकी करता, फिर सैटेलाइट की 3-D इमेज की मदद से घरों की पहचान कर उन्हें निशाना बनाता था. पुलिस के अनुसार, उसने सबसे पहले अरगोड़ा थाना क्षेत्र में निशित केसरी के घर चोरी का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने के बाद अखिलेश पांडेय के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. सिटी SP ने बताया कि इरफान अक्सर अकेले ही चोरी करता है और लंबे समय से कई राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है.
फिलहाल करोड़ों रुपये की इस हाई-प्रोफाइल चोरी का मास्टरमाइंड मोहम्मद इरफान और उसके अन्य सहयोगी अभी भी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस लगातार बिहार समेत कई राज्यों में छापेमारी कर रही है. पुलिस का मानना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस अंतरराज्यीय चोर गिरोह से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 80 से अधिक मामलों में वांछित इस शातिर अपराधी तक पुलिस कब पहुंचती है.