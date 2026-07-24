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रांची हाई-प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा: 80 मामलों का आरोपी मास्टरमाइंड फरार, पत्नी समेत दो गिरफ्तार

Ranchi Crime News: रांची के अशोक नगर में हुई करोड़ों रुपये की हाई-प्रोफाइल चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में इस वारदात के तार बिहार के सीतामढ़ी निवासी कुख्यात चोर मोहम्मद इरफान उर्फ उजाला से जुड़े मिले हैं, जिसके खिलाफ देशभर में 80 से अधिक चोरी के मामले दर्ज हैं.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 24, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:02 AM IST
रांची हाई-प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा: 80 मामलों का आरोपी मास्टरमाइंड फरार, पत्नी समेत दो गिरफ्तार
Image Credit: रांची हाई-प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा: 80 मामलों का आरोपी मास्टरमाइंड फरार, पत्नी समेत दो गिरफ्तार

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