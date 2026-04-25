रांची में बीजेपी का आक्रोश मार्च: पूर्व सीएम रघुवर दास ने कांग्रेस और झामुमो पर साधा निशाना

Jharkhand News: राजधानी रांची मोरहाबादी मैदान से अलबर्ट एक्का चौक तक पूर्व सीएम रघुबर दास की अगुवाई में बीजेपी का आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बढ़ी संख्या में महिलाओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखने को मिली. इस मार्च का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों को विरोध दर्ज कराना और राज्य व केंद्र की राजनीति में महिलाओं के अधिकारों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करना था. दुर-दराज के जिलों से आई महिलाओं ने भी इस पदयात्रा में हिस्सा लेकर अपने हक की मांग को जोरदार तरीके से उठाया. मार्च के दौरान नारेबाजी और प्रदर्शन के जरिए विपक्षी दलों पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने में बाधा पहुंचाई है.

मार्च के दौरान रघुबर दास ने कहा कि नारी शक्ति के अधिकारों का लंबे समय से हनन होता रहा है और जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, तब वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दलों ने इसे पास नहीं होने दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी दलों ने मुस्लिम आरक्षण की मांग को प्राथमिकता देते हुए इस विधेयक का विरोध किया, जिससे यह बिल पारित नहीं हो सका.

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उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से देशभर की महिलाओं में आक्रोश है और यही कारण है कि हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही हैं. उनका कहना था कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए.

रघुबर दास ने कांग्रेस, जेएमएम और राजद जैसे दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण महिला आरक्षण विधेयक को रोकने का काम किया. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दशकों से महिलाएं 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रही हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे पूरा होने नहीं दिया, जिससे देश की महिलाओं में निराशा और गुस्सा दोनों है.