रांची में चैत्र नवरात्र की धूम: मां शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति के साथ हो गई है. पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त में भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. रांची समेत कई शहरों में मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है.
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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से पूरे देशभर में श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच हो गई है. इस पावन अवसर पर भक्तों ने सुबह-सुबह उठकर कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की विधिवत पूजा-अर्चना की. नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, जिन्हें शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है. मंदिरों में विशेष सजावट की गई है और भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ रही है. राजधानी रांची में भी नवरात्र और हिंदू नव वर्ष को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां लोग परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं.
मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व
नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व होता है. पुजारियों के अनुसार इस दिन मां की आराधना पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए. मां को सफेद वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है. भक्तजन व्रत रखकर और मंत्रोच्चारण के साथ मां की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं.
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कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त
कलश स्थापना के लिए आज दो शुभ मुहूर्त बताए गए हैं. पहला मुहूर्त सुबह 6:52 बजे से 7:43 बजे तक है, जबकि दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक निर्धारित किया गया है. इन समयों में कलश स्थापना करने से पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.
पूजा सामग्री और भक्तों की भीड़
कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, चावल, सिक्के, अशोक या आम के पत्ते, नारियल और चुनरी जैसी सामग्रियों की आवश्यकता होती है. रांची के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, जहां लोग मां के दर्शन कर पूजा-अर्चना कर रहे हैं और पूरे वातावरण में भक्ति का रंग छाया हुआ है.
रिपोर्ट: कमरान जलीली