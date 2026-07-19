रांची में सड़कों पर उतरी कांग्रेस: 'छात्रों की गूंज' अभियान में उमड़ा जनसैलाब, मंत्रियों ने संभाली कमान

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Jharkhand News: कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत रविवार को राजधानी रांची में मशाल जुलूस निकाला गया. इस जुलूस में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र और युवा शामिल हुए. जुलूस जयपाल सिंह स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की.
मशाल जुलूस में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुईं. दोनों नेताओं ने छात्रों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया.
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है, जिससे युवाओं में भारी निराशा है. उनका कहना था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं है. साथ ही उन्होंने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का उल्लेख करते हुए सरकार से उनसे संवाद करने की अपील की.
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे 'छात्रों की गूंज' अभियान के माध्यम से कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की आवाज उठाएगी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग लगातार जारी रखेगी.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा