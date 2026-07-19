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रांची में सड़कों पर उतरी कांग्रेस: 'छात्रों की गूंज' अभियान में उमड़ा जनसैलाब, मंत्रियों ने संभाली कमान

Jharkhnad News: रांची में कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत निकाले गए मशाल जुलूस में हजारों कार्यकर्ता, छात्र और युवा शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 19, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:32 PM IST
रांची में सड़कों पर उतरी कांग्रेस: 'छात्रों की गूंज' अभियान में उमड़ा जनसैलाब, मंत्रियों ने संभाली कमान
Image Credit: रांची में सड़कों पर उतरी कांग्रेस: &#039;छात्रों की गूंज&#039; अभियान में उमड़ा जनसैलाबSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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