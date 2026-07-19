रांची में सड़कों पर उतरी कांग्रेस: 'छात्रों की गूंज' अभियान में उमड़ा जनसैलाब, मंत्रियों ने संभाली कमान

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है, जिससे युवाओं में भारी निराशा है. उनका कहना था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं है. साथ ही उन्होंने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का उल्लेख करते हुए सरकार से उनसे संवाद करने की अपील की.