रांची की बेटी का देश भर में डंका! भाव्या रंजन बनीं CBSE 12th Arts की नेशनल टॉपर

झारखंड की राजधानी रांची की एक होनहार बेटी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए पूरे देश में शहर का नाम रोशन किया है. सीबीएसई (CBSE) 12वीं की परीक्षा में आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाली भाव्या रंजन ने ऐतिहासिक अंक प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

सीबीएसई 12वीं परीक्षा 2026 के परिणामों में रांची के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा भाव्या रंजन ने आर्ट्स स्ट्रीम में 99.8 प्रतिशत अंक हासिल कर देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है. अब तक के आंकड़ों के अनुसार, भाव्या को इस स्ट्रीम की नेशनल टॉपर माना जा रहा है. भाव्या के इस शानदार प्रदर्शन की खबर मिलते ही उनके स्कूल, परिवार और पूरे रांची शहर में जश्न और खुशी का माहौल व्याप्त हो गया है.

भाव्या की यह सफलता असाधारण है क्योंकि उन्होंने कई कठिन विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं. भाव्या ने इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पेंटिंग जैसे विषयों में पूरे 100 अंक हासिल किए हैं. उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है. भाव्या की उपलब्धि की चर्चा अब पूरे झारखंड राज्य में हो रही है.

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अपनी इस अपार सफलता के बाद भाव्या ने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया कि वह आगे चलकर यूपीएससी (UPSC) की तैयारी करना चाहती हैं और देश की सेवा करना उनका लक्ष्य है. भाव्या का कहना है कि उन्हें इस बात का तो भरोसा था कि वह स्टेट टॉपर बनेंगी, लेकिन नेशनल टॉपर बनने की खबर सुनकर उन्हें खुद भी एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ.

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भाव्या के पिता एक व्यवसायी हैं और उनकी मां, बिकी गांधी, ऑक्सफोर्ड स्कूल की जूनियर विंग इंचार्ज हैं, जो वहां साइंस और मैथ्स पढ़ाती हैं. अपनी सफलता के मंत्र के बारे में भाव्या बताती हैं कि उन्होंने कभी भी पढ़ाई को घंटों में नहीं बांधा. उनका पूरा ध्यान 'प्रोडक्टिव स्टडी' पर रहता था. नियमित पढ़ाई, सही रणनीति और खुद पर भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और दोस्तों को दिया है, जिन्होंने हर कदम पर उनका सहयोग किया.