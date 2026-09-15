Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /रांची: पर्व-त्योहारों पर चमकेगी राजधानी, अखाड़ों से लेकर पूजा पंडालों तक सफाई की तैयारी, महापौर ने बुलाई बैठक

रांची: पर्व-त्योहारों पर चमकेगी राजधानी, अखाड़ों से लेकर पूजा पंडालों तक सफाई की तैयारी, महापौर ने बुलाई बैठक

Ranchi News: रांची नगर निगम कार्यालय में पर्व-त्योहारों को लेकर आपात बैठक आयोजित की गई. बैठक में गणेश चतुर्थी, करमा, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को लेकर साफ-सफाई, डस्टबिन, डस्ट, पानी, स्लैब और बीजली की व्यवस्था समेत कई तैयारियों पर चर्चा हुई.

Written ByUJJAWAL MISHRAEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 15, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:41 PM IST
रांची: पर्व-त्योहारों पर चमकेगी राजधानी, अखाड़ों से लेकर पूजा पंडालों तक सफाई की तैयारी, महापौर ने बुलाई बैठक
Image Credit: रांची नगर निगम कार्यालय में महापौर ने बुलाई बैठक

About the Author

UJJAWAL MISHRA

UJJAWAL MISHRA

उज्ज्वल मिश्रा जी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 1 साल का अनुभव है. वह मुख्यत: एजुकेशन और हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ की खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है. इन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेतिया: बैरिया अंचल कार्यालय में जमीन के रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर हेर-फेर
2
3
4
5