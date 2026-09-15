/रांची: पर्व-त्योहारों पर चमकेगी राजधानी, अखाड़ों से लेकर पूजा पंडालों तक सफाई की तैयारी, महापौर ने बुलाई बैठक

Ranchi News: रांची नगर निगम कार्यालय में आज पर्व-त्योहारों को लेकर एक महत्वपूर्ण और आपात बैठक आयोजित की गई. बैठक में महापौर रोशनी खलखो, उपमहापौर नीरज कुमार समेत सभी वार्डों के पार्षद और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस बैठक में आने वाले पर्व-त्योहारों के दौरान शहर में साफ-सफाई, डस्टबिन, डस्ट, पानी, स्लैब और बिजली व्यवस्था समेत विभिन्न तैयारियों पर चर्चा की गई. महापौर रोशनी खलखो ने कहा कि गणेश चतुर्थी से पर्वों का सीजन शुरू हो जाता है, जो दिसंबर तक लगातार चलेगा. इस दौरान करमा, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ समेत कई बड़े त्योहार हैं. ऐसे में शहर की साफ-सफाई सबसे महत्वपूर्ण है.