/रांची: पर्व-त्योहारों पर चमकेगी राजधानी, अखाड़ों से लेकर पूजा पंडालों तक सफाई की तैयारी, महापौर ने बुलाई बैठक

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Ranchi News: रांची नगर निगम कार्यालय में आज पर्व-त्योहारों को लेकर एक महत्वपूर्ण और आपात बैठक आयोजित की गई. बैठक में महापौर रोशनी खलखो, उपमहापौर नीरज कुमार समेत सभी वार्डों के पार्षद और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस बैठक में आने वाले पर्व-त्योहारों के दौरान शहर में साफ-सफाई, डस्टबिन, डस्ट, पानी, स्लैब और बिजली व्यवस्था समेत विभिन्न तैयारियों पर चर्चा की गई. महापौर रोशनी खलखो ने कहा कि गणेश चतुर्थी से पर्वों का सीजन शुरू हो जाता है, जो दिसंबर तक लगातार चलेगा. इस दौरान करमा, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ समेत कई बड़े त्योहार हैं. ऐसे में शहर की साफ-सफाई सबसे महत्वपूर्ण है.
अखाड़ों और पूजा पंडालों की सफाई पर जोर
उन्होंने कहा कि करमा पर्व को लेकर शहर के सभी अखाड़ों में बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ वहां तक पहुंचने वाली गलियों को लाइट से सजाने की तैयारी की जा रही है. इसी को लेकर नगर निगम में आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियरिंग सेक्शन की टीम और वार्ड पार्षद मौजूद हैं. महापौर ने कहा कि पार्षदों की ओर से अखाड़ों और दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर जो भी मांगें और आवश्यकताएं सामने आ रही हैं, उन पर बैठक में चर्चा की जा रही है.
डस्टबिन, पानी और स्लैब की व्यवस्था होगी
उन्होंने बताया कि इसमें डस्टबिन, डस्ट, पानी की व्यवस्था, स्लैब लगाने और पूजा स्थलों तक आने-जाने के मार्ग को आसान बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं. महापौर ने बताया कि डस्ट उपलब्ध कराने को लेकर टेंडर फाइनल कर दिया गया है और 53 वार्डों से जरूरत के अनुसार सूची मंगाई जा रही है. जहां-जहां डस्ट की आवश्यकता है, वहां नगर निगम की ओर से डस्ट गिराने का काम शुरू किया जा रहा है.
सुविधा नहीं मिलने पर पार्षद या निगम से करें संपर्क
महापौर ने राजधानीवासियों से अपील की कि अगर किसी क्षेत्र का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाया है या कहीं किसी सुविधा की आवश्यकता है, तो लोग अपने वार्ड पार्षद या सीधे नगर निगम से संपर्क करें, ताकि उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.