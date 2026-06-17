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Jharkhand News: रांची का यह सरकारी स्कूल बना देश में नंबर-1, 'क्लीन एंड ग्रीन' रेटिंग में 99.20% अंकों के साथ मारी बाजी

Jharkhand News: झारखंड के रांची जिले के राहे ब्लॉक में स्थित झारखंड गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल साफ-सफाई और हरे-भरे कैंपस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. क्लीन एंड ग्रीन स्कूल' रेटिंग में इस स्कूल ने 99.20 प्रतिशत अंक मिले हैं.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 17, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:05 PM IST
Jharkhand News: रांची का यह सरकारी स्कूल बना देश में नंबर-1, 'क्लीन एंड ग्रीन' रेटिंग में 99.20% अंकों के साथ मारी बाजी
Image Credit: Jharkhand News: रांची का यह सरकारी स्कूल बना देश में नंबर-1

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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