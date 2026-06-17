स्कूल कैंपस में साफ पीने के पानी और हाथ धोने की सुविधाएं मौजूद हैं. यहां छात्राओं के लिए अलग और साफ टॉयलेट हैं, साथ ही पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई के लिए एक खास कमरा भी है. कैंपस में बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम (रेनवाटर हार्वेस्टिंग), वॉटर प्यूरीफायर और दिव्यांग लोगों के आसानी से आने-जाने के लिए रैंप बने हुए हैं. कचरे का मैनेजमेंट सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग करके किया जाता है. यहां औषधीय पौधों वाला एक बगीचा और एक इको-पार्क भी बनाया गया है. इसके अलावा, छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दीवारों पर साफ-सफाई, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय सोहराई कला से जुड़े संदेश लिखे गए हैं. स्कूल की एक और खास बात यहां की 'बाल संसद' (बच्चों की संसद) है. यह स्टूडेंट बॉडी छात्राओं को साफ-सफाई अभियान, पेड़ लगाने और पानी व पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों में शामिल करती है. नतीजतन, यहां साफ-सफाई सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है.