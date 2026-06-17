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झारखंड के सरकारी स्कूलों में बदलाव की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. रांची जिले के राहे ब्लॉक में स्थित 'झारखंड गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल' ने सफाई और हरियाली के मामले में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है. स्कूल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की 2025-26 की 'क्लीन एंड ग्रीन स्कूल' रेटिंग में 99.20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. सिर्फ चार साल पहले, खासकर मार्च 2022 में स्थापित हुए इस सरकारी आवासीय स्कूल ने देश भर के हजारों अन्य सरकारी स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनाई है. चार साल पहले अपनी शुरुआत से लेकर आज पूरे देश में नंबर एक बनने तक का सफर.
यह कहानी झारखंड के रांची जिले के राहे ब्लॉक में स्थित 'झारखंड गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल' की है, जिसने साफ-सफाई और हरे-भरे कैंपस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2025-26 की 'क्लीन एंड ग्रीन स्कूल' रेटिंग में इस स्कूल ने 99.20 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. इस उपलब्धि के साथ, स्कूल ने देश भर में अपनी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. यह सफलता किसी एक दिन के काम का नतीजा नहीं है, बल्कि लगातार और निरंतर प्रयासों का परिणाम है.
स्कूल कैंपस में साफ पीने के पानी और हाथ धोने की सुविधाएं मौजूद हैं. यहां छात्राओं के लिए अलग और साफ टॉयलेट हैं, साथ ही पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई के लिए एक खास कमरा भी है. कैंपस में बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम (रेनवाटर हार्वेस्टिंग), वॉटर प्यूरीफायर और दिव्यांग लोगों के आसानी से आने-जाने के लिए रैंप बने हुए हैं. कचरे का मैनेजमेंट सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग करके किया जाता है. यहां औषधीय पौधों वाला एक बगीचा और एक इको-पार्क भी बनाया गया है. इसके अलावा, छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दीवारों पर साफ-सफाई, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय सोहराई कला से जुड़े संदेश लिखे गए हैं. स्कूल की एक और खास बात यहां की 'बाल संसद' (बच्चों की संसद) है. यह स्टूडेंट बॉडी छात्राओं को साफ-सफाई अभियान, पेड़ लगाने और पानी व पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों में शामिल करती है. नतीजतन, यहां साफ-सफाई सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है.
कर्मचारियों की मिली-जुली कोशिशों का असर
यह राष्ट्रीय उपलब्धि स्कूल के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की सामूहिक कड़ी मेहनत का नतीजा है. स्कूल की अकाउंटेंट सारिका उपाध्याय बताती हैं कि स्कूल की शुरुआत से ही साफ-सफाई और पर्यावरण से जुड़े कामों पर लगातार ध्यान दिया गया है. यह सफलता छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की मिली-जुली कोशिशों से मिली है. पिछले साल नेशनल वॉटर अवार्ड्स में तीसरा स्थान पाने के बाद अब पूरे देश में पहला स्थान हासिल करना सभी के लिए गर्व की बात है. असिस्टेंट टीचर फूलमनी बाडा बताती हैं कि स्कूल कई सालों से साफ-सफाई और पर्यावरण संरक्षण को व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा दे रहा है. इस उपलब्धि में 'बाल संसद' (बच्चों की संसद) की सक्रिय भागीदारी ने अहम भूमिका निभाई. यह सम्मान पूरे स्कूल समुदाय की कड़ी मेहनत का नतीजा है. राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सफलता को लेकर छात्रों में बहुत उत्साह है.
सरकारी स्कूल पूरे देश के लिए मिसाल
मनीषा कुमारी का कहना है कि स्कूल ने अवॉर्ड के सभी नियमों को बहुत जिम्मेदारी से पूरा किया. अब दूसरे राज्यों के स्कूल भी इस मॉडल से प्रेरणा ले सकते हैं. होलिका कुमारी के अनुसार, यह सम्मान सिर्फ स्कूल का नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य का है और इस उपलब्धि ने सभी छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है. इस सम्मान के साथ-साथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल को 'सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट' और 1 लाख रुपए का नकद इनाम देगा, जबकि स्कूल के हेडमास्टर को एजुकेशनल एक्सपोजर विजिट का मौका मिलेगा. सिर्फ चार साल पहले शुरू हुआ यह सरकारी स्कूल अब पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है. यह उपलब्धि दिखाती है कि मजबूत विज़न, असरदार मैनेजमेंट और सामूहिक कोशिशों से सरकारी स्कूल भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन काम के नए मानक स्थापित कर सकते हैं.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार