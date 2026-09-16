/रांची क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी: 9 अक्टूबर को JSCA स्टेडियम में भिड़ेंगे भारत और वेस्टइंडीज, तैयारियां तेज

मैच के लिए टिकट बिक्री की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

मैच के लिए टिकट बिक्री की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है. टिकट से संबंधित टेंडर जारी किया जा चुका है. इसके बाद टिकट की कीमतों और बिक्री की तारीख की आधिकारिक जानकारी सामने आएगी. ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन टिकट बिक्री की भी व्यवस्था की जाएगी. ऑफलाइन टिकटों की बिक्री के लिए छह काउंटर बनाए जाने की बात कही गई है. टिकट की कीमत और बिक्री शुरू होने की तारीख की घोषणा के बाद क्रिकेट प्रेमियों को और अधिक जानकारी मिल सकेगी.