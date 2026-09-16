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रांची क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी: 9 अक्टूबर को JSCA स्टेडियम में भिड़ेंगे भारत और वेस्टइंडीज, तैयारियां तेज

Ranchi Cricket News: रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबला खेला जाएगा. मैच को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 16, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:48 PM IST
रांची क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी: 9 अक्टूबर को JSCA स्टेडियम में भिड़ेंगे भारत और वेस्टइंडीज, तैयारियां तेज
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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