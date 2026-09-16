/रांची क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी: 9 अक्टूबर को JSCA स्टेडियम में भिड़ेंगे भारत और वेस्टइंडीज, तैयारियां तेज

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Ranchi Cricket News: रांची के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अक्टूबर का महीना खास होने वाला है. 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले को लेकर JSCA ने तैयारियां तेज कर दी हैं. स्टेडियम में साफ-सफाई, रंग-रोगन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है. मैच को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
मैच के लिए टिकट बिक्री की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
मैच के लिए टिकट बिक्री की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है. टिकट से संबंधित टेंडर जारी किया जा चुका है. इसके बाद टिकट की कीमतों और बिक्री की तारीख की आधिकारिक जानकारी सामने आएगी. ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन टिकट बिक्री की भी व्यवस्था की जाएगी. ऑफलाइन टिकटों की बिक्री के लिए छह काउंटर बनाए जाने की बात कही गई है. टिकट की कीमत और बिक्री शुरू होने की तारीख की घोषणा के बाद क्रिकेट प्रेमियों को और अधिक जानकारी मिल सकेगी.
रांची में भारतीय टीम का टी-20 रिकॉर्ड भी खास
रांची में भारतीय टीम का टी-20 रिकॉर्ड भी खास रहा है. यहां खेले गए पिछले चार टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत ने तीन मैचों में जीत दर्ज की है. ऐसे में 9 अक्टूबर को होने वाला मुकाबला रांची के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक और बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट होगा. JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय टीम को खेलते देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद.
वेस्टइंडीज की टीम इस बार भारत के दौरे पर
वेस्टइंडीज की टीम इस बार भारत के दौरे पर आ रही है. इस दौरे पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे और पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे. वनडे सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से होगी, जबकि टी-20 सीरीज 6 अक्टूबर से शुरू होगी. इसी सीरीज के तहत 9 अक्टूबर को रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबला खेला जाएगा. मैच की तैयारियों और टिकट बिक्री को लेकर जल्द ही आधिकारिक अपडेट सामने आने की उम्मीद है.