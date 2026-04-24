रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या, सुबह-सुबह खून से लथपथ मिला शव... SSP राकेश रंजन ने संभाली जांच की कमान

Ranchi Guard Murder: रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में गार्ड की हत्या से सनसनी फैल गई है. सुबह-सुबह गार्ड का शव खून से लथपथ अवस्था में बरामद किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही रांची एसएसपी राकेश रंजन मौके पर पहुंचे. सीसीटीवी की जांच की जा रही है.
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Ranchi News: राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में आज (24 अप्रैल) सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मंदिर के गार्ड का खून से लथपथ शव बरामद किया गया. मंदिर परिसर में हुई हत्या की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई. शुरुआती जांच में यह बातें निकाल कर आई हैं कि अज्ञात अपराधियों ने मंदिर में मौजूद गार्ड की हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही रांची एसएसपी राकेश रंजन खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुट गए. मिली जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद मंदिर की दान पेटी से नकदी भी निकाल ली. इससे घटना को लूट और हत्या दोनों एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है.
मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी की जांच
घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है. पुलिस टीम मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. सीसीटीवी फुटेज में कुछ तस्वीरें कैद हुई है जो शायद घटना के उद्वेदन में मदद कर सकती हैं. इस फुटेज में एक व्यक्ति चेहरे को ढका हुआ नजर आ रहा है, उसकी पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी गई.
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वहीं, इस मामले में झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड ने भी संज्ञान लिया है. झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य ने कहा कि 24 से 48 घण्टे के अंदर प्रशासन इस घटना के आरोपी की गिरफ्तारी करें. ये सिर्फ चोरी की घटना नहीं, करोड़ो श्रद्धालुओं के आस्था पर कुठाराघात है. वहीं, इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि रांची और झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है. हाई सिक्योरिटी वाले एरिया जिसके बगल में विधानसभा और उच्च न्यायालय है, वहां हत्या हो जाती है और पुलिस को कोई भनक नहीं रहती है.
रिपोर्ट: कामरान जलीली