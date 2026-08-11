/रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर DC का बयान, बोले- पुलिस ने बरता संयम, उपद्रवियों पर होगी कार्रवाई

Ranchi Student Protest: रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि 24 जुलाई को कुछ छात्रों और छात्र नेताओं ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. चूंकि प्रदर्शन बिना अनुमति के शुरू किया गया था और डूरंड कप व आदिवासी महोत्सव जैसे कार्यक्रम प्रस्तावित थे, इसलिए प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से स्थान बदलने का अनुरोध किया. इसके बाद 28 जुलाई को प्रदर्शनकारी जयपाल सिंह स्टेडियम चले गए, जहां उनका आंदोलन जारी रहा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के बीच बातचीत भी चलती रही.