/रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर DC का बयान, बोले- पुलिस ने बरता संयम, उपद्रवियों पर होगी कार्रवाई

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Ranchi Student Protest: रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि 24 जुलाई को कुछ छात्रों और छात्र नेताओं ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. चूंकि प्रदर्शन बिना अनुमति के शुरू किया गया था और डूरंड कप व आदिवासी महोत्सव जैसे कार्यक्रम प्रस्तावित थे, इसलिए प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से स्थान बदलने का अनुरोध किया. इसके बाद 28 जुलाई को प्रदर्शनकारी जयपाल सिंह स्टेडियम चले गए, जहां उनका आंदोलन जारी रहा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के बीच बातचीत भी चलती रही.
डीसी ने बताया कि इसी क्रम में सोमवार को विभिन्न छात्र संगठनों और छात्रों ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था. इस दौरान पुलिस बल ने संयम बरतते हुए बल प्रयोग से बचने की पूरी कोशिश की. हालांकि, कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को उकसाने का प्रयास किया. एक पुलिस जवान पर पत्थर फेंका गया, जबकि भीड़ ने एक अन्य जवान को कुचलने की कोशिश की, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई. जवान को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा.
उन्होंने कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की ओर से प्रदर्शनकारियों से रास्ता खाली करने का बार-बार अनुरोध किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता खाली करने से इनकार कर दिया. इसके बाद स्थिति को सामान्य करने और रास्ता खाली कराने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया. डीसी ने कहा कि आंदोलन में शामिल अधिकांश छात्रों ने संयम का परिचय दिया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और पुलिस के साथ गाली-गलौज तथा धक्का-मुक्की भी की.
डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान की जानी चाहिए, जो स्थिति को भड़काने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से भी ऐसे लोगों की पहचान के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से करना है.