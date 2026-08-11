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रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर DC का बयान, बोले- पुलिस ने बरता संयम, उपद्रवियों पर होगी कार्रवाई

Ranchi Student Protest: रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर DC मंजूनाथ भजंत्री ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने संयम बरतते हुए बल प्रयोग से बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और धक्का-मुक्की की.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 11, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:44 AM IST
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर DC का बयान, बोले- पुलिस ने बरता संयम, उपद्रवियों पर होगी कार्रवाई
Image Credit: मंजूनाथ भजंत्री डीसी रांची

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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