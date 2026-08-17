/रांची में 24 दिन से धरने पर बैठे JPSC-JSSC छात्रों से सरकार आज करेगी बात, समाधान की जगी उम्मीद

झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी उम्मीद है कि आज की वार्ता में गतिरोध का समाधान निकल सकता है. जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि सरकार शुरू से ही बातचीत के पक्ष में रही है. सरकार खुले मन से छात्रों से बात करना चाहती है और टेबल टॉक के जरिए यह समझाने का प्रयास करेगी कि उनकी किन मांगों को माना जा सकता है. जिन बिंदुओं पर सहमति नहीं बनेगी, उन पर सरकार उचित कारण बताएगी और छात्रों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी. साथ ही छात्रों से अपील की गई है कि वे अपने करियर को ध्यान में रखते हुए बिना किसी के बहकावे में आए बातचीत करें, ताकि आंदोलन खत्म हो और वे अपने घर लौटकर परीक्षा की तैयारी कर सकें.