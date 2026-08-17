/रांची में 24 दिन से धरने पर बैठे JPSC-JSSC छात्रों से सरकार आज करेगी बात, समाधान की जगी उम्मीद

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Jharkhand News: रांची में अपनी मांगों को लेकर छात्र पिछले 24 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. लंबे समय से जारी आंदोलन के बीच अब सरकार की ओर से एक बार फिर छात्रों से बातचीत की पहल की गई है. सरकार ने आज दोपहर 2 बजे छात्रों को वार्ता के लिए समय दिया है. खास बात यह है कि छात्रों को अपने विधि सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है. सरकार की पहल के बाद आंदोलनरत छात्रों ने वार्ता में शामिल होने का फैसला किया है.
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों को झारखंड सरकार से काफी उम्मीदें हैं और उन्हें भरोसा है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा. पिछले 24 दिनों से स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्र राधे ने बताया कि पुराने डेलिगेट्स में कुछ नए छात्र भी जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि छात्र आज एक बार फिर नई उम्मीद के साथ सरकार के साथ बातचीत के लिए जाएंगे.
झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी उम्मीद है कि आज की वार्ता में गतिरोध का समाधान निकल सकता है. जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि सरकार शुरू से ही बातचीत के पक्ष में रही है. सरकार खुले मन से छात्रों से बात करना चाहती है और टेबल टॉक के जरिए यह समझाने का प्रयास करेगी कि उनकी किन मांगों को माना जा सकता है. जिन बिंदुओं पर सहमति नहीं बनेगी, उन पर सरकार उचित कारण बताएगी और छात्रों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी. साथ ही छात्रों से अपील की गई है कि वे अपने करियर को ध्यान में रखते हुए बिना किसी के बहकावे में आए बातचीत करें, ताकि आंदोलन खत्म हो और वे अपने घर लौटकर परीक्षा की तैयारी कर सकें.
इधर, कांग्रेस ने भी आंदोलन कर रहे छात्रों से संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील की है. कांग्रेस का कहना है कि जिन मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, उन पर आज की वार्ता के जरिए रास्ता निकलने की उम्मीद है. ऐसे में सभी की नजरें दोपहर 2 बजे होने वाली इस अहम बैठक पर टिकी हैं. छात्रों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाएगी और लंबे समय से जारी आंदोलन का समाधान निकलेगा.