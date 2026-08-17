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रांची में 24 दिन से धरने पर बैठे JPSC-JSSC छात्रों से सरकार आज करेगी बात, समाधान की जगी उम्मीद

Jharkhand News: रांची में जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों का 24 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरना आज अहम मोड़ पर पहुंच सकता है. सरकार ने छात्रों को दोपहर 2 बजे वार्ता के लिए बुलाया है.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 17, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:03 PM IST
रांची में 24 दिन से धरने पर बैठे JPSC-JSSC छात्रों से सरकार आज करेगी बात, समाधान की जगी उम्मीद
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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