/रांची स्टेडियम में हुई भगदड़ में कई घायल, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए खास निर्देश

घायलों के बेहतर उपचार के लिए अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वह स्वयं लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तत्परता के साथ राहत एवं उपचार कार्य में जुटा हुआ है. घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. सिविल सर्जन एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं तथा अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.