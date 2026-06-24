/रांची स्टेडियम में हुई भगदड़ में कई घायल, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए खास निर्देश

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JSCA Stadium Ranchi: रांची के JSCA स्टेडियम में झारखंड टी-20 प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले के दौरान भारी भीड़ के कारण अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मैच देखने पहुंचे दर्शकों की भीड़ के चलते स्टेडियम के वेस्ट गेट पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. इस घटना में 7 लोगों के घायल होने की सूचना है. घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा कर्मी मौके पर सक्रिय हुए तथा स्थिति को नियंत्रित किया गया. सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. जानकारी के अनुसार, 7 घायलों में से 5 का इलाज राज हॉस्पिटल, 1 का पारस हॉस्पिटल और 1 का सदर हॉस्पिटल में चल रहा है. फिलहाल सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.
घटना को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि JSCA स्टेडियम में झारखंड प्रीमियर लीग (JPL) के फाइनल टी-20 मैच के दौरान लोगों के घायल होने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग को तत्काल सक्रिय कर दिया गया है. सिविल सर्जन एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं. एंबुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है और सभी घायलों को ततकाल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.
घायलों के बेहतर उपचार के लिए अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वह स्वयं लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तत्परता के साथ राहत एवं उपचार कार्य में जुटा हुआ है. घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. सिविल सर्जन एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं तथा अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.
रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार