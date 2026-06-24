Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /रांची स्टेडियम में हुई भगदड़ में कई घायल, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए खास निर्देश

रांची स्टेडियम में हुई भगदड़ में कई घायल, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए खास निर्देश

JSCA Stadium Ranchi: रांची के जेएससीए स्टेडियम में झारखंड टी-20 प्रीमियर लीग फाइनल के दौरान भारी भीड़ के कारण वेस्ट गेट पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. घटना में 7 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 24, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:04 AM IST
रांची स्टेडियम में हुई भगदड़ में कई घायल, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए खास निर्देश
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दक्षिणी बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान! उत्तर में तूफानी आंधी-पानी की चेतावनी
Bihar Weather22 min ago
2
Patna Weather1 hr ago
3
Vaishali news1 hr ago
4
Muzaffarpur School Closed1 hr ago
5
Muzaffarpur NewsJun 23