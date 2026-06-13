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रांची की कुमारी पलक का भारतीय अंडर-19 टीम में चयन, श्रीलंका दौरे पर खेलेंगी टी-20 और वनडे सीरीज

रांची की कुमारी पलक का भारतीय अंडर-19 टीम में चयन हुआ है. वो श्रीलंका दौरे पर टी-20 और वनडे सीरीज में खेलेंगी. पलक ने बताया कि पढ़ाई और क्रिकेट दोनों को साथ लेकर चलना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन लगातार मेहनत का परिणाम आज सामने है.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 13, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:49 PM IST
रांची की कुमारी पलक का भारतीय अंडर-19 टीम में चयन, श्रीलंका दौरे पर खेलेंगी टी-20 और वनडे सीरीज
Image Credit: रांची की कुमारी पलक का भारतीय अंडर-19 टीम में चयन

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