राज्य चुनें
रांची जिला क्रिकेट संघ की अंडर-19 महिला क्रिकेटर कुमारी पलक का चयन श्रीलंका के भारत दौरे के लिए भारतीय टीम में टी-20 और एकदिवसीय मुकाबलों के लिए हुआ है. वह रांची जिला क्रिकेट संघ की ओर से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं. भारतीय टीम में चयन के बाद पलक ने कहा कि यह उनके लिए बेहद भावुक पल है. उन्होंने बताया कि क्रिकेट खेलना उनके दिवंगत पिता का सपना था और उनका सपना धीरे-धीरे पूरा हो रहा है.
मां ने पलक को खेलने के लिए प्रेरित किया
ओरमांझी क्रिकेट क्लब से क्रिकेट की शुरुआत करने वाली पलक फिलहाल राम टहल इंटर कॉलेज, ओरमांझी में प्लस-टू की छात्रा हैं. उनकी मां संगीता भगत महिला थाना में कार्यरत हैं और उन्होंने ही पलक को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया. पलक ने बताया कि पढ़ाई और क्रिकेट दोनों को साथ लेकर चलना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन लगातार मेहनत का परिणाम आज सामने है.
पलक के कोच ने क्या कहा?
पलक के कोच पंक्षित कुमार महतो ने कहा कि वह बेहद अनुशासित और मेहनती खिलाड़ी हैं. नियमित अभ्यास, समय की पाबंदी और खेल के प्रति समर्पण के कारण उन्हें यह सफलता मिली है. पलक का लक्ष्य भारतीय सीनियर महिला टीम में जगह बनाकर लंबे समय तक देश का प्रतिनिधित्व करना है. उनकी उपलब्धि झारखंड की युवा महिला खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है.
झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!