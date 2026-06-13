रांची जिला क्रिकेट संघ की अंडर-19 महिला क्रिकेटर कुमारी पलक का चयन श्रीलंका के भारत दौरे के लिए भारतीय टीम में टी-20 और एकदिवसीय मुकाबलों के लिए हुआ है. वह रांची जिला क्रिकेट संघ की ओर से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं. भारतीय टीम में चयन के बाद पलक ने कहा कि यह उनके लिए बेहद भावुक पल है. उन्होंने बताया कि क्रिकेट खेलना उनके दिवंगत पिता का सपना था और उनका सपना धीरे-धीरे पूरा हो रहा है.