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रांची के मोरहाबादी में आदिवासी महाजुटान: परिसीमन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर हुंकार, बढ़ा सियासी पारा

झारखंड में परिसीमन की आहट के साथ ही झारखंड में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है. आदिवासी समाज को आशंका है कि नई परिसीमन प्रक्रिया के तहत राज्य में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी और विधानसभा सीटों की संख्या प्रभावित हो सकती है. इसी चिंता को लेकर अब आदिवासी संगठन एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में हैं.

Written ByKumar ChandanEdited ByShailendra
Published: Aug 30, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:59 AM IST
रांची के मोरहाबादी में आदिवासी महाजुटान: परिसीमन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर हुंकार, बढ़ा सियासी पारा
Image Credit: रांची के मोरहाबादी में आदिवासी महाजुटान (Photo-AI)

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