/रांची के मोरहाबादी में आदिवासी महाजुटान: परिसीमन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर हुंकार, बढ़ा सियासी पारा

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झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महाजुटान का 30 अगस्त, 2026 दिन रविवार को आयोजन किया गया है. कई आदिवासी संगठनों की तरफ से ये आयोजन किया गया है. इसका उद्देश्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आदिवासी अधिकारों की रक्षा रखा गया है. झारखंड में परिसीमन से घटने वाली जनजातीय सीटों के विरोध में इसका आयोजन किया गया है. वहीं, इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है.
आदिवासी महाजुटान और बयानबाजी
रांची में आयोजित होने वाले आदिवासी एकता महाजुटान में राज्य भर से आदिवासी समाज के लोग जुटेंगे और अपने अधिकार, अस्तित्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर हुंकार भरेंगे. केंद्र सरकार की नीतियों पर तल्ख तेवर दिखाते हुए आदिवासी संगठन अपनी आवाज को मजबूत करेगें. वहीं, बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि आर्च बिशप ने फतवा जारी कर सभी क्रिश्चन को इसमें शामिल होने को कहा है.
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शहदेव ने कहा कि गृह मंत्री ने साफ कर दिया था कि परिसीमन में सीटें डेढ़ गुणा बढ़ेगी और आरक्षण के अनुपात में कोई कमी नहीं होगा. ये रैली आदिवासी महरौली नहीं है, ये बाई द क्रिश्चन, ऑफ द क्रिश्चन, फोर द क्रिश्चन है. अब आर्च बिशप ने फतवा जारी करते हुए अनुरोध नहीं आदेश दिया है, सभी क्रिश्चन, ब्रदर्श और फादर्स को कि इस राजनीतिक रैली में हिस्सा लें और अपनी स्थिति मजबूत करें.
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हुंकार होगा, आदिवासी लड़कर अधिकार लेता है. बीजेपी के एजेंडे में आदिवासी नहीं है. मौजदा स्थिति में केंद्र सरकार की जो सोच है कि आदिवासियों का वजूद और पहचान खत्म कर दो. इनकी सीटें 28 से घटाकर 22 करने का षड्यंत्र है, जबकि मांग है कि अगर 120 सीटें की जाती है, तो उसकी अनुरुप सीटें बढ़े पर ये लोग परिसीमन के तहत आदिवासियों का हक और अधिकार छीनना चाहते हैं.
कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि परिसीमन को लेकर जो उनकी आशंका है कि हमारी सीटें घट सकती है, तो आंदोलन का पूरा अधिकार है. आदिवासियों के महाजुटान के माध्यम से केंद्र सरकार के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आगे हमारी सीटों में कमी आई तो अच्छा नहीं होगा. दूसरी तरफ यह भी है कि सीटें बढ़नी चाहिए, परिसीमन होना चाहिए. जब मनमोहन सिंह पीएम थे तब देश भर में परिसीमन हुआ था और तब हम लोगों ने खुद झारखंड में परिसीमन को रोकने का काम किया था. हालांकि, अभी परिसीमन की कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही, पर परिसीमन भी होना चाहिए और आदीवासियों की सीटें नहीं घटे यह भी सुनिश्चित होना चाहिए.