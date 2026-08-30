/रांची के मोरहाबादी में आदिवासी महाजुटान: परिसीमन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर हुंकार, बढ़ा सियासी पारा

कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि परिसीमन को लेकर जो उनकी आशंका है कि हमारी सीटें घट सकती है, तो आंदोलन का पूरा अधिकार है. आदिवासियों के महाजुटान के माध्यम से केंद्र सरकार के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आगे हमारी सीटों में कमी आई तो अच्छा नहीं होगा. दूसरी तरफ यह भी है कि सीटें बढ़नी चाहिए, परिसीमन होना चाहिए. जब मनमोहन सिंह पीएम थे तब देश भर में परिसीमन हुआ था और तब हम लोगों ने खुद झारखंड में परिसीमन को रोकने का काम किया था. हालांकि, अभी परिसीमन की कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही, पर परिसीमन भी होना चाहिए और आदीवासियों की सीटें नहीं घटे यह भी सुनिश्चित होना चाहिए.