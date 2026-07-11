Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /रांची निगम की बैठक: श्यामा प्रसाद मुखर्जी पथ हो सकता है रातू रोड का नाम, केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने दिए कई अहम सुझाव

रांची निगम की बैठक: श्यामा प्रसाद मुखर्जी पथ हो सकता है रातू रोड का नाम, केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने दिए कई अहम सुझाव

Ranchi News: बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. उन्होंने रेहड़ी-पटरी और सब्जी विक्रेताओं के लिए स्थायी और व्यवस्थित स्थान विकसित करने, स्टेशन रोड की स्थिति सुधारने, प्रमुख चौराहों पर धूप और बारिश से बचाव के लिए शेड लगाने और रात्रि बाजार विकसित करने का सुझाव दिया.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:39 PM IST
रांची निगम की बैठक: श्यामा प्रसाद मुखर्जी पथ हो सकता है रातू रोड का नाम, केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने दिए कई अहम सुझाव
Image Credit: (Z News) रांची नगर निगम की बोर्ड बैठकSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समस्तीपुर डबल मर्डर केस में मुखिया का बेटा गिरफ्तार, 14 नामजद और 6 अज्ञात पर है FIR
Samastipur News1 hr ago
2
Nawada News1 hr ago
3
West Champaran news1 hr ago
4
Arwal news2 hrs ago
5
Khagaria News2 hrs ago