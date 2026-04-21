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रांची की तपिश में पुआल की छांव, राहगीरों को लू से बचाने के लिए नगर निगम का देसी जुगाड़

Ranchi News: रांची नगर निगम ने चौक-चौराहों पर अस्थाई आश्रय गृह बनवाए हैं. जिससे लोगों को गर्मी से राहत यहां मिलेगी. यहां पर पीने के पानी से लेकर बैठने तक का इंतजाम किया गया है.

Written By  Kumar Chandan|Edited By: Shailendra |Last Updated: Apr 21, 2026, 01:51 PM IST

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रांची की तपिश में पुआल की छांव
रांची की तपिश में पुआल की छांव

Ranchi Municipal Corporation: झारखंड की राजधानी रांची का पारा लगभग 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है. झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में भी बदलाव कर दिया है. अब स्कूल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगे. वहीं, रांची की गर्मी को देखते हुए रांची नगर निगम की तरफ से रांची के अलग-अलग चौक चौराहों पर फूस और बांस से बना हुआ अस्थाई विश्रामगृह का निर्माण करवाया है. इस अस्थाई विश्रामगृह का निर्माण पुआल और बांस से करवाया गया है. इसमें पीने के पानी का भी इंतजाम किया गया है. 

अस्थाई विश्राम गृह के अंदर बैठने की भी व्यवस्था की गई है. अगर कोई राहगीर या यात्री को गर्मी की वजह से परेशानी होती है, तो उस अस्थाई विश्राम गृह में आराम कर सकते हैं. आश्रय गृह में घड़े का भी इंतजाम है, ताकि चाम जलाने वाली गर्मी में शीतल जल आम मुसाफिरों को मिल सके. वहां अलग से जार में पानी का भी इंतजाम किया गया है. जिस कदर गर्मी बढ़ी है. तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में भीषण गर्मी में राहगीर और मुसाफिर इसकी छांव में आराम कर सकें.  आम राहगीरों को गर्मी से बचने के लिए इस तरह के कई विश्रामगृह का निर्माण अलग अलग चौक चौराहों पर करवाया गया है.

रांची नगर निगम ने हिनू चौक, अरगोड़ा चौक, शहीद मैदान धुर्वा, आईटीआई बस स्टैंड, खादगडा बस स्टैंड, रातु रोड दुर्गा मंदिर सहित कई चौक चौराहों पर इस तरह के सराय का निर्माण करवाया है. इस सभी अस्थाई गृहों में गर्मी से बचने के उपाय की भी जानकारी दी गई है.

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