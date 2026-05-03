रांची नगर निगम में फंड पर 'महायुद्ध': राजधानी को मिले सिर्फ 1 करोड़, गिरिडीह-चास को 10-10 करोड़ देने पर बवाल

Ranchi News: राज्य सरकार ने रांची नगर निगम को महज एक करोड़ आवंटित किए हैं, जबकि गिरिडीह और चास नगर निगमों को 10-10 करोड़ आवंटित किए गए हैं. रांची की मेयर द्वारा लगाए गए इस आरोप ने जुबानी जंग छेड़ दी है. रांची की मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की राजधानी होने के बावजूद, रांची को शहरी विकास विभाग से केवल1 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है.

'10 रुपए करोड़ का आवंटन समझ से परे'

इसके विपरीत, गिरिडीह और चास जैसे छोटे नगर निगमों को 10 रुपए करोड़ का आवंटन समझ से परे हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर यह सरकार सोच क्या रही है. उन्होंने कहा कि राजधानी रांची राज्य का आईना है और इसको सजाना राज्य सरकार का दायित्व है. राज्य सरकार से आग्रह है रांची राजधानी को जितना सजाएगा झारखंड उतना ही सुंदर दिखेगा. झारखंड के बाहर से जो लोग आते हैं रांची से ही तौलते हैं. नगर विकास मंत्री का हम इस तरफ ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं

'बीजेपी और आरएसएस का दफ्तर बन गया है'

वहीं, इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कल तक रांची नगर निगम चेहरा था, आज चेहरा रांची नगर निगम नहीं है. आज जो रांची नगर निगम का रवैया है, लग रहा वो रांची नगर निगम नहीं बल्कि रांची की मेयर के नेतृत्व में बीजेपी और आरएसएस का दफ्तर बन गया है. उसके पीछे कारण है कि रांची नगर निगम से महिला आरक्षण पर प्रस्ताव पारित होता है जबकि निगम का ये काम नहीं कि बोर्ड की बैठक में आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो. पहले मेयर अपनी अंतरात्मा में झांकें. राज्य की सरकार किसी के साथ भेद भाव नहीं करती है, जो राशि आवंटन है, निकाय को मिलेगा.

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'सरकार भेदभाव की नीति का ही पालन करती'

बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कहा कि संघर्ष है और बीजेपी की मेयर रोशनी खलको, लड़ाकू मेयर हैं अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगी. आदिवासी, तेज तरार महिला हैं. उनको बीजेपी का पूरा सहयोग मिलेगा. राज्य सरकार के गलत निर्णय से केंद्र सरकार को अवगत भी करवाया जाएगा. राज्य की सरकार भेदभाव की नीति का ही पालन करती है. इसी लिए बीजेपी के जीते हुए सदस्यों से भेदभाव करते हैं.

'रोशनी खलको अभी नई नई आईं है'

झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम इस आरोप को सिरे से खारिज करते हैं. रोशनी खलको अभी नई नई आईं है. ये उसी पार्टी से चुन कर आई हैं, जिनकी केंद्र में सरकार है. बिहार को विशेष पैकेज और झारखंड को उसके शेष और रॉयल्टी का भी पैसा नहीं. पर झारखंड सरकार ऐसा नहीं करती है. आवश्यकता के अनुरुप राशि का आवंटन होगा.