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Ranchi News: मेड इन USA पिस्तौल लेकर पूर्व वार्ड प्रत्याशी को भूनने निकले थे 4 शूटर, ऐन वक्त पर पुलिस ने पलटा खेल

झारखंड की राजधानी रांची की सुखदेव नगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या के इरादे से घूम रहे चार शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए अपराधियों की पहचान सहदेव तिग्गा, अंकित खलखो, रवि लकड़ा और संदीप कुमार के रूप में हुई है. ये सभी आरोपी जमीन के पुराने विवाद को लेकर वार्ड नंबर 34 के पूर्व वार्ड प्रत्याशी की हत्या करने की नीयत से इलाके में रेकी कर रहे थे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 19, 2026, 08:04 PM IST

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रांची पुलिस ने सुखदेव नगर से 4 शूटर को किया गिरफ्तार
रांची पुलिस ने सुखदेव नगर से 4 शूटर को किया गिरफ्तार

झारखंड की राजधानी रांची से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है. यहां की मुस्तैद पुलिस ने समय रहते एक बहुत बड़ी हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है. पुलिस ने शहर को एक बार फिर खून से लाल होने से बचा लिया और मौके से चार खूंखार अपराधियों को रंगे हाथों धर दबोचा. यह पूरी कामयाबी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की पुलिस को मिली है. पकड़े गए इन सभी अपराधियों के इरादे बेहद खतरनाक थे और वे एक जनप्रतिनिधि की जान लेने के मकसद से इलाके में घूम रहे थे.

पुलिस की गिरफ्त में आए इन अपराधियों की पहचान सहदेव तिग्गा, अंकित खलखो, रवि लकड़ा और संदीप कुमार के रूप में हुई है. पुलिस द्वारा की गई शुरुआती पूछताछ में इन चारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. अपराधियों ने बताया कि वे रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 34 के पूर्व वार्ड प्रत्याशी को अपना निशाना बनाने यानी उनकी हत्या करने के इरादे से सुखदेव नगर इलाके में पहुंचे थे. अगर पुलिस थोड़ी सी भी देर करती, तो अपराधी अपने इस खौफनाक मंसूबे को अंजाम दे चुके होते.

इस पूरी साजिश के पीछे की असली वजह जमीन का एक पुराना विवाद बताया जा रहा है. रांची में जमीन को लेकर पहले से ही दोनों पक्षों के बीच काफी तनातनी चल रही थी. इसी पूर्व के विवाद और आपसी रंजिश के कारण अपराधियों ने इस हत्या का पूरा ताना-बाना बुना था. चारों अपराधी हथियार से लैस होकर सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की सड़कों और गलियों में घूम रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि वे पूर्व वार्ड प्रत्याशी पर गोलियां बरसा सकें.

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अपराधी जब पिस्तौल लेकर इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी कर रहे थे, तभी स्थानीय गुप्तचरों और पुलिस के नेटवर्क को इसकी भनक लग गई. पुलिस को समय रहते जानकारी मिल गई कि कुछ संदिग्ध लोग हथियार के साथ इलाके में घूम रहे हैं. सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने बिना एक पल गंवाए तुरंत घेराबंदी की और चारों आरोपियों को दबोच लिया. जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली, तो इनके पास से एक बेहद खतरनाक और चमचमाती हुई पिस्तौल बरामद हुई, जिस पर साफ-साफ 'मेड इन USA' लिखा हुआ था.

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पुलिस ने विदेशी मार्का वाली इस पिस्तौल और जिंदा कारतूस को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है. सुखदेव नगर थाने में चारों अपराधियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या की साजिश रचने की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब इन चारों को रिमांड पर लेकर यह कड़ाई से पूछताछ कर रही है कि आखिर रांची में उनके पास इतनी महंगी और विदेशी पिस्तौल कहाँ से आई? इस हथियार का मुख्य सप्लायर कौन है और इस कांड के पीछे और कौन-कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं, पुलिस बहुत जल्द इसका भी पर्दाफाश करेगी.

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