Ranchi News: मार्केटिंग मैनेजर निकला 'जालसाज', पंकज सिंह के जाली सिग्नेचर कर निकाला सरकारी लोन, अब पुलिस की रडार पर

Ranchi News: राजधानी रांची से एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें शहर के एक नामी मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग संस्थान के निदेशक पंकज सिंह को बड़ी साजिश का शिकार बनाया गया. इस मामले में पंकज सिंह ने आरोपी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि उनके ही संस्थान में कार्यरत रहे एक कर्मचारी ने भरोसे का फायदा उठाते हुए न सिर्फ उनके नाम का दुरुपयोग किया, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे लाखों रुपये का लोन भी हासिल कर लिया.

पंकज सिंह के अनुसार, यह मामला वर्ष 2022 का है. उस समय उनके संस्थान में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत कंचन राज प्रसाद ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर और संस्थान के दस्तावेज चुराकर खुद को ग्रांटर बताया. इसके बाद एक सोची-समझी साजिश के तहत झारखंड राज्य जनजातीय सहकारिता विकास निगम लिमिटेड से आटा चक्की खोलने के लिए 25 लाख रुपये का लोन प्राप्त कर लिया.

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इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ, जब संबंधित विभाग द्वारा लोन नहीं चुकाने पर पंकज सिंह को फोन किया गया और उन्हें आरोपी का ग्रांटर बताया गया. पंकज सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में आरोपी और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका है, क्योंकि जो दस्तावेज दिया गया हैं, वे पूरी तरह फर्जी हैं और उन पर किए गए हस्ताक्षर भी नकली हैं. इतना ही नहीं, संस्थान के एक अन्य कर्मचारी कर्मेंद्र प्रसाद को भी गवाह के रूप में दिखाया गया, जिनके हस्ताक्षर भी फर्जी बताए जा रहे हैं.

इसके अलावा पंकज सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपी कंचन राज प्रसाद ने शादी के नाम पर भरोसा जीतकर उनसे 2 लाख 45 हजार रुपये के आभूषण भी खरीदवाए, और वह पैसा भी वापस नहीं की. अंततः यह राशि पंकज सिंह को खुद चुकानी पड़ी. फिलहाल, पंकज सिंह ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है.