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Ranchi News: सावधान! 30 मई तक नहीं कराया यह काम, तो रुक सकती है पेंशन और मैया सम्मान योजना की राशि

Ranchi News: रांची समेत पूरे झारखंड में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है. सर्वजन पेंशन, इंदिरा गांधी पेंशन और मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 30 मई तक सत्यापन कराना होगा. प्रशासन ने इसे नियमित प्रक्रिया बताते हुए लाभुकों से घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही है.

Written By  KAMRAN JALILI|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 10:05 AM IST

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Ranchi News: सावधान! 30 मई तक नहीं कराया यह काम, तो रुक सकती है पेंशन और मैया सम्मान योजना की राशि
Ranchi News: सावधान! 30 मई तक नहीं कराया यह काम, तो रुक सकती है पेंशन और मैया सम्मान योजना की राशि

Ranchi News: राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभुकों को भैतिक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है. इस प्रक्रिया में सर्वजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी पेंशन योजना और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं. सत्यापन प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई लाभुकों के बीच भ्रम और असमंजस की स्थिति बन गई है. कई लोग इस सत्यापन को योजन बंद होने या लाभ रोकने से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाभुकों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यह एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सही लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.

मामले की जानकारी देते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि सर्वजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी पेंशन योजना और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया योजनाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से की जाती है.

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उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेविकाओं के जरिए यह कार्य किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के लिए अंचल अधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.

प्रशासन के अनुसार, मृत लाभुकों के नाम हटाने, आधार डेटा संग्रह कर उनकी मैपिंग करने और अयोग्य लाभुकों की पहचान कर नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है. 30 मई तक सभी लाभुकों को पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से सत्यापन कराना होगा. मैया सम्मान योजना के जिन करीब 30 हजार लाभुकों का सत्यापन अब तक नहीं हो पाया था और जिनका आवेदन होल्ड पर था, उनके लिए भी फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं. जरूरत पड़ने पर अन्य लाभुकों का भी सत्यापन कराया जाएगा.

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