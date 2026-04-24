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Ranchi News: ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हुई 'राउंड टेबल' बैठक, बनेगी नई महिला नीति

रांची में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राउंड टेबल बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में राज्य की महिला मंत्रियों और विधायकों ने भाग लिया. बैठक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को केवल रोजगार तक सीमित न रखकर उन्हें नेतृत्व, भूमि अधिकार और तकनीक से जोड़कर एक मजबूत राज्य-विशेष नीति तैयार करना है.

Written By  Dhiraj thakur|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:24 PM IST

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राउंड टेबल बैठक में तय हुआ ग्रामीण झारखंड के विकास का नया रोडमैप
राउंड टेबल बैठक में तय हुआ ग्रामीण झारखंड के विकास का नया रोडमैप

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य से एक बेहद महत्वपूर्ण पहल की गई है. ग्रामीण विकास विभाग के तहत काम करने वाली संस्था 'झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी' (JSLPS) की ओर से एक विशेष 'राउंड टेबल' बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक का मुख्य केंद्र झारखंड की ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं का सर्वांगीण विकास रहा. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महिला नेतृत्व, स्थायी आजीविका और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा की गई.

इस बैठक की खासियत यह रही कि इसमें राज्य की कई प्रभावशाली महिला राजनेताओं ने हिस्सा लिया. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक श्वेता सिंह, पूर्व मंत्री सह विधायक लुईस मरांडी और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी मौजूद रहीं. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है. उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं को केवल आजीविका से जोड़ना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें वित्तीय समावेशन, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. इस मंच का उद्देश्य नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाकर एक ऐसा ढांचा तैयार करना है, जो सीधे ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं का समाधान करे.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही. उन्होंने कहा कि अक्सर नीतियां ऊपर से बनकर नीचे लागू होती हैं, लेकिन झारखंड को ऐसी नीतियों की जरूरत है जो नीचे से ऊपर की ओर जाएं. इसका मतलब है कि महिलाओं की जमीनी समस्याओं को सुनकर ही सरकारी योजनाएं बनाई जानी चाहिए. उन्होंने हर विभाग से अपील की कि वे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिससे गांवों की असल दिक्कतें सामने आ सकें. वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि झारखंड की ग्रामीण महिलाओं में नेचुरल लीडरशिप यानी जन्मजात नेतृत्व क्षमता होती है, जिसे बढ़ावा देना और कम्युनिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. लुईस मरांडी ने भी इस बैठक को राज्य की महिलाओं के लिए एक सकारात्मक कदम बताया.

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इस राउंड टेबल बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से आई ग्रामीण महिलाओं ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी दैनिक चुनौतियों, संसाधनों की कमी और सामाजिक बाधाओं के बारे में बात की. बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि महिला सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और तकनीक का समावेश जरूरी है. इसके अलावा, महिलाओं के लिए आवंटित बजट का सही उपयोग कैसे हो, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के इन सभी सुझावों और निष्कर्षों को मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा. साथ ही, इन सुझावों को हकीकत में बदलने के लिए एक 'कोर कमेटी' बनाने का निर्णय लिया गया है, जो भविष्य की कार्ययोजना तैयार करेगी.

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