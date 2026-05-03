रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर बना 'भ्रष्टाचार का अड्डा'! न्यास बोर्ड के सदस्य ने मौजूदा कमेटी पर लगाए आरोप

Ranchi News: रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा ने मौजूदा कमेटी पर मंदिर को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि कोर्ट के फैसले के बाद नई कमेटी का गठन किया गया, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं.

राकेश सिन्हा ने लगाया आरोप

राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि मंदिर परिसर में मौजूद करोड़ों रुपये का लोहा और प्लास्टिक के कबाड़ को नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी टेंडर प्रक्रिया या मूल्यांकन के रातों-रात बेच दिया गया. आरोप है कि कबाड़ को वहां से हटाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया गया. हालांकि, इस बिक्री से मंदिर को वास्तव में कितनी आय हुई, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

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प्रशासन की होगी जिम्मेदारी

बता दें कि नई समिति 4 मई को कार्यभार संभालेगी. न्यास बोर्ड ने कहा है कि यदि इस अवधि के दौरान कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तो प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा, रांची

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