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रांची में गूंजा 'पंचायत से पार्लियामेंट' का नारा: सांसद संजय सेठ ने महिला आरक्षण पर भरी हुंकार

Nari Shakti Vandan Act: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित किया गया है. झारखंड में बीजेपी द्वारा महिला आरक्षण को लेकर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है. रांची के आर्यभट्ट सभागार में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सम्मेलन, पदयात्रा और स्कूटी रैली के जरिए महिलाओं को जागरूक किया गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:56 PM IST

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रांची में गूंजा 'पंचायत से पार्लियामेंट' का नारा: सांसद संजय सेठ ने महिला आरक्षण पर भरी हुंकार
रांची में गूंजा 'पंचायत से पार्लियामेंट' का नारा: सांसद संजय सेठ ने महिला आरक्षण पर भरी हुंकार

Nari Shakti Vandan Act: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिनों के लिए बुलाया गया है. इस अधिनियम को लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में झारखंड में भी महिला आरक्षण को लेकर लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुईं. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को लेकर जागरूक करना है.

इस अवसर पर जनजागरण को लेकर सम्मेलन, पदयात्रा और स्कूटी रैली का भी आयोजन किया गया, जिससे आम जनता तक इस संदेश को प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सके. कार्यक्रम में 'नारी शक्ति वंदन पंचायत से पार्लियामेंट तक' के नारे के साथ महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया.

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केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि 2023 में जब यह 33 प्रतिशत आरक्षण बिल संसद से पास हुआ था, तब देश में उत्साह का माहौल था. उस समय विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि बिल पास तो हो गया, लेकिन यह कब लागू होगा. अब इसे लागू करने की दिशा में 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि अधिकतर राजनीतिक दल इस मुद्दे पर साथ खड़े हैं और यह बिल सर्वसम्मति से पास होकर कानून बनेगा.

वहीं भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री सीमा सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी दलों के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन यह एक ऐतिहासिक कदम है जो पूरे देश की महिलाओं के हित में है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी इसे किसी पार्टी विशेष से नहीं जोड़ा, बल्कि यह पूरे देश की मातृ शक्ति के सम्मान से जुड़ा विषय है. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर महिलाओं के अधिकारों पर एकजुट हों और इस पहल का समर्थन करें.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर

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