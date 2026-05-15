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Ranchi Petrol Price: रांची में पेट्रोल 109 रुपए लीटर के पार, तेल की आग में सुलगी सूबे की सियासत

Ranchi Petrol Price: रांची समेत देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. बढ़ी हुई कीमतों से आम लोगों की चिंता बढ़ी है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. जानें रांची में पेट्रोल का नया रेट और इस मुद्दे पर नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं.

Written By  Kamran Jalili|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 11:22 AM IST

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Ranchi Petrol Price: रांची में पेट्रोल 109 रुपए लीटर के पार, तेल की आग में सुलगी सूबे की सियासत
Ranchi Petrol Price: रांची में पेट्रोल 109 रुपए लीटर के पार, तेल की आग में सुलगी सूबे की सियासत

Ranchi Petrol Price: राजधानी रांची सहित देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है. आज सुबह 6:00 बजे से यह बढ़ोतरी लागू कर दी गई है. बढ़ी हुई कीमतों के मुताबिक अब रांची में पेट्रोल 109.75 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. पेट्रोल पंपों पर लगी कतारों के बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है.

मनोज पांडे ने कहा कि यह तो होना ही था, जिसकी भूमिका बीजेपी सरकार ने पहले ही तैयार कर ली थी.चुनाव खत्म हो चुका है, अब जनता पर चाबुक चलना शुरू हो गया है. चुनाव के दौरान बेतहाशा संसाधनों का दुरुपयोग किया गया और अब जाकर बीजेपी सरकार ने कीमतें बढ़ा दी हैं. पिछले 9-10 वर्षों से कम कीमत पर पेट्रोलियम पदार्थ खरीदे जा रहे थे, लेकिन इसका फायदा जनता को नहीं बल्कि तेल कंपनियों और पूंजीपति मित्रों को दिया गया. केंद्र सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है और इसमें भी पूंजीपति मित्र कमाएंगे.

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वहीं, भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में भी प्रधानमंत्री का पक्ष लेते हुए नजर आई. बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि दुनिया के सैकड़ों देशों ने भारत से पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ा दी थीं और काफी नियंत्रण के बाद अब मजबूरन देश में भी कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं. उन्होंने कहा कि जो कीमत बढ़ाई गई है, वह भी न्यूनतम स्तर की है. साथ ही उन्होंने कहा कि यूपीए शासनकाल में जिस तरह कीमतों में बढ़ोतरी होती थी, उसे उनके विरोधी नजरअंदाज कर रहे हैं.

कांग्रेस ने बीजेपी के बयान को 'बेशर्मी की पराकाष्ठा' बताया है. कांग्रेस का कहना है कि देश भयावह स्थिति से गुजर रहा है और चारों ओर अराजकता का माहौल है. पूरी दुनिया को मालूम था कि आर्थिक परेशानी आने वाली है, लेकिन सरकार चुनाव में व्यस्त थी. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां तबाही के अलावा कुछ नहीं दिख रहा.

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