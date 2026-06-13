/रांची पुलिस का बड़ा एक्शन: झारखंड में चोरी कर बंगाल में बेचते थे सोना, अंतरराज्यीय गिरोह के 3 और शातिर गिरफ्तार

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Jharkhand News: झारखंड का सोना चोरी कर पश्चिम बंगाल में बेचे जाने के मामले का खुलासा हुआ है. दरअसल, राजधानी रांची में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने पश्चिम बंगाल के तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली में हुई चोरी की घटना के बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी. तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.
जांच में सामने आया है कि गिरोह रांची और आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और चोरी किए गए सोना-चांदी के जेवरात व अन्य सामान को पश्चिम बंगाल में बेच देता था. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से सोना-चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य सामान बरामद किया है. इस मामले में अब तक सुल्तान मियां समेत कुल सात अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह बंद घरों और मकानों को निशाना बनाता था. चोरी के बाद जेवरात और कीमती सामान को पश्चिम बंगाल ले जाकर बेच दिया जाता था, ताकि पुलिस को सुराग न मिल सके. गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने सोना-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य सामान बरामद किया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कांड में अब तक कुल सात अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें पहले गिरफ्तार किया गया सुल्तान मियां भी शामिल है.
गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के सामान की खरीद-बिक्री से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.