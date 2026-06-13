/रांची पुलिस का बड़ा एक्शन: झारखंड में चोरी कर बंगाल में बेचते थे सोना, अंतरराज्यीय गिरोह के 3 और शातिर गिरफ्तार

Jharkhand News: झारखंड का सोना चोरी कर पश्चिम बंगाल में बेचे जाने के मामले का खुलासा हुआ है. दरअसल, राजधानी रांची में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने पश्चिम बंगाल के तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली में हुई चोरी की घटना के बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी. तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.