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रांची पुलिस का बड़ा एक्शन: झारखंड में चोरी कर बंगाल में बेचते थे सोना, अंतरराज्यीय गिरोह के 3 और शातिर गिरफ्तार

Jharkhand News: रांची पुलिस ने अंतरराज्यीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम बंगाल के तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह रांची और आसपास के इलाकों में चोरी कर सोना-चांदी के जेवरात पश्चिम बंगाल में बेचता था.

Written ByKamran JaliliEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 13, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:28 AM IST
रांची पुलिस का बड़ा एक्शन: झारखंड में चोरी कर बंगाल में बेचते थे सोना, अंतरराज्यीय गिरोह के 3 और शातिर गिरफ्तार
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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झारखंड में चोरी कर बंगाल में बेचते थे सोना, अंतरराज्यीय गिरोह के 3 और शातिर गिरफ्तार
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