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रांची पुलिस का नया एक्शन प्लान: अब अपराध के बाद नहीं, पहले होगी कार्रवाई; अपराधियों की बनेगी प्रोफाइल

रांची पुलिस ने अपराध को रोकने के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया है. SSP राकेश रंजन के निर्देश पर अपराधियों की पहचान, उनकी गतिविधियों और आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटाकर प्रोफाइल तैयार की जाएगी.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 17, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:10 AM IST
रांची पुलिस का नया एक्शन प्लान: अब अपराध के बाद नहीं, पहले होगी कार्रवाई; अपराधियों की बनेगी प्रोफाइल
Image Credit: रांची पुलिस का नया एक्शन प्लान (AI Image)

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