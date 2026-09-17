/रांची पुलिस का नया एक्शन प्लान: अब अपराध के बाद नहीं, पहले होगी कार्रवाई; अपराधियों की बनेगी प्रोफाइल

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रांची में अब अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. अपराध होने के बाद कार्रवाई नहीं, बल्कि अपराध से पहले ही उसकी रोकथाम के लिए रांची पुलिस ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है. रांची SSP राकेश रंजन ने अपराध नियंत्रण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं. अपराधियों की प्रोफाइलिंग होगी, गैंग की मैपिंग होगी और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी.
प्रोफाइलिंग को दो श्रेणियों में बांटा गया
रांची में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने अब Preventive Policing पर फोकस बढ़ा दिया है. SSP राकेश रंजन के निर्देश पर अपराधियों की पहचान, उनकी गतिविधियों और आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटाकर प्रोफाइल तैयार की जाएगी. प्रोफाइलिंग को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है. पहली श्रेणी में होंगे- पुराने अपराधी और संभावित रूप से दोबारा सक्रिय होने वाले अपराधी. जबकि दूसरी श्रेणी में शामिल होंगे- अपराध की ओर बढ़ रहे युवा और ऐसे समूह, जिनकी गतिविधियां पुलिस के लिए चिंता का विषय बन रही हैं.
संदिग्ध लोगों पर पुलिस की विशेष नजर
SSP राकेश रंजन ने बताया कि हत्या, रंगदारी, मारपीट, नशे के कारोबार से लेकर भू-माफिया, अवैध शराब, चोरी और जुआ-मटका जैसी गतिविधियों में शामिल या संदिग्ध लोगों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी. इसके साथ ही बाइकर्स गैंग, हुड़दंगई, दबंगई और छेड़खानी जैसी गतिविधियों में शामिल युवाओं की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जाएगी. सोशल मीडिया भी पुलिस की निगरानी से बाहर नहीं होगा. कानून सम्मत प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी.
अपराध को होने से पहले रोकना
SSP राकेश रंजन का साफ निर्देश है कि घटना का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपराध को होने से पहले रोकना है. थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि चिह्नित अपराधियों की गतिविधियों का लगातार सत्यापन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें. यानी अब रांची पुलिस का फोकस सिर्फ अपराध के बाद कार्रवाई पर नहीं, बल्कि अपराध की जड़ तक पहुंचकर उसे रोकने पर है.