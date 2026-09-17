/रांची पुलिस का नया एक्शन प्लान: अब अपराध के बाद नहीं, पहले होगी कार्रवाई; अपराधियों की बनेगी प्रोफाइल

प्रोफाइलिंग को दो श्रेणियों में बांटा गया

रांची में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने अब Preventive Policing पर फोकस बढ़ा दिया है. SSP राकेश रंजन के निर्देश पर अपराधियों की पहचान, उनकी गतिविधियों और आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटाकर प्रोफाइल तैयार की जाएगी. प्रोफाइलिंग को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है. पहली श्रेणी में होंगे- पुराने अपराधी और संभावित रूप से दोबारा सक्रिय होने वाले अपराधी. जबकि दूसरी श्रेणी में शामिल होंगे- अपराध की ओर बढ़ रहे युवा और ऐसे समूह, जिनकी गतिविधियां पुलिस के लिए चिंता का विषय बन रही हैं.