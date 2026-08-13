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JPSC छात्र आंदोलनः विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव मामले में रांची पुलिस का एक्शन, FIR दर्ज, CCTV फुटेज से उपद्रवियों की पहचान जारी

JPSC-JSSC परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को छात्र धरने पर अड़े हुए हैं. विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव मामले में रांची पुलिस ने केस दर्ज किया गया है और सीसीटीवी वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 13, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:29 PM IST
JPSC छात्र आंदोलनः विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव मामले में रांची पुलिस का एक्शन, FIR दर्ज, CCTV फुटेज से उपद्रवियों की पहचान जारी
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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