/JPSC छात्र आंदोलनः विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव मामले में रांची पुलिस का एक्शन, FIR दर्ज, CCTV फुटेज से उपद्रवियों की पहचान जारी

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राजधानी रांची में बीते 20 दिनों से छात्र आंदोलन जारी है. JPSC-JSSC परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को छात्र धरने पर अड़े हुए हैं. अपनी मांगों के लेकर छात्रों ने बीती 10 अगस्त को विधानसभा सभा का घेराव भी किया था. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था. इस दौरान कुछ जगहों पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई थी. पुलिस अब उपद्रवियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है. विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव मामले में रांची पुलिस ने केस दर्ज किया गया है और सीसीटीवी वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है.
इस मामले में रांची एसएसपी ने बताया कि प्रोटेस्ट के दौरान कुछ उपद्रवी तत्व भी इसमें शामिल हुए थे. जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों के द्वारा भी इस विषय में पुलिस को जानकारी दी गई थी, जिसके आधार पर ही अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एसएसपी ने कहा कि एफआईआर में किसी भी छात्र को शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि फुटेज के आधार पर ही असामाजिक तत्वों को पहचान की जाएगी. एसएसपी ने बताया कि उपद्रवियों की संख्या करीब 500 हो सकती है.
बता दें कि रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में जारी है. इस मुद्दे को लेकर सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की लंबी वार्ता हो चुकी है, लेकिन JSSC-CGL परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है. सरकार का दावा है कि छात्रों की 98 प्रतिशत मांगों को स्वीकार कर लिया गया है. वहीं, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगे अभी भी नहीं मानी गई हैं. इसको लेकर गतिरोध अभी तक बना हुआ है.