रांची पुलिस का बड़ा एक्शन: पावर हाउस और साईं कॉलोनी में छापेमारी, 230 अवध सिलेंडर जब्त

Ranchi News: रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित पावर हाउस और साईं कॉलोनी में अवैध गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और बाजार नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आपदा के समय आम लोगों की जरूरतों का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी करने वाले इस नेटवर्क पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. संयुक्त छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडरों का अवैध भंडारण पकड़ा गया, जिससे साफ हो गया कि लंबे समय से यह गोरखधंधा संगठित तरीके से चल रहा था.

इस कार्रवाई का नेतृत्व SDM ने किया, जिसमें सिटी DSP, चुटिया थाना पुलिस और जिला प्रशासन की टीम शामिल रही. टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. प्रशासन की इस कार्रवाई ने कालाबाजारी में लिप्त लोगों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है और यह संदेश भी दिया है कि अब ऐसे अवैध कामों पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी.

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छापेमारी के दौरान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गोदामों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां से करीब 230 गैस सिलेंडर जब्त किए गए. इन सिलेंडरों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर शामिल थे. जांच में यह भी सामने आया कि इनका उपयोग अवैध तरीके से ऊंचे दामों पर बिक्री के लिए किया जा रहा था, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था.

इस बड़ी कार्रवाई के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि संकट के समय कालाबाजारी करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

रिपोर्ट: कमरान जलीली